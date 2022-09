Manchester United vs. Leicester EN VIVO vía STAR Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la quinta jornada de la Premier League este jueves 1 de septiembre del 2022 desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio King Power.

Los ‘Red Devils’ siguen dejando dudas pese a ganar sus compromisos ante Liverpool y Southampton. En ese sentido, el entrenador Erik Ten Hag desea conseguir otro triunfo para inyectar más confianza a un plantel golpeado por diversas situaciones, entre ellas, el caso de Cristiano Ronaldo, suplente ante los ‘Reds’ y los ‘Saints’.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Leicester por Premier League?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

El DT de Manchester United zanjó el asunto declarando que Cristiano Ronaldo no se moverá, pero no aseguró si volverá a ser titular. Sí entrará en el equipo Casemiro y tomaría el puesto de Scott McTominay. En más, ante la ausencia por lesión de Anthony Martial, se espera que el joven Anthony Elanga se cuele entre los elegidos.

De su lado, Leicester City ha tenido un arranque de terror en la Premier League. Los de Brendan Rodgers perdieron tres, empataron uno y hasta ahora no ganan. Para recuperarse, el DT de los ‘Foxes’ espera la recuperación de James Maddison. Puede volver Youri Tielemans, en la mira de Arsenal, al medio y arriba el inacabable Jamie Vardy.

¿Dónde ver online el partido Manchester United vs. Leicester por Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Manchester United y Leicester puedes hacerlo a través de cuatro señales. Si te encuentras en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Si vives en México y Centroamérica podrás verlo en Paramount Plus. Finalmente, en España va por la señala de DAZN y Movistar Plus.

Manchester United vs. Leicester: posibles alineaciones del partido

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Elanga, Fernandes, Sancho; Rashford.

Leicester: Ward; Castagne, Amartey, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall; Perez, Barnes; Vardy.