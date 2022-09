Palmeiras vs. Paranaense EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores, este martes 6 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina y brasileña). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), NOW NET e Claro, Conmebol TV y SBT. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras la derrota (1-0) en Curitiba en el choque de ida, Palmeiras recibirá a Atlético Paranaense, con la misión de dar vuelta a la llave para seguir en carrera en la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Parque.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Paranaense en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (miércoles 7 de septiembre)

Palmeiras vs. Paranaense: qué canales transmiten el partido

El Palmeiras vs. Paranaense será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Allianz Parque y será transmitido en México, por Marca Claro. En Brasil, la contienda se podrá ver por NOW NET e Claro, Conmebol TV y SBT; en el resto de países de Sudamérica, vía ESPN y Star Plus, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español.

Palmeiras vs Paranaense: cómo llegan al partido de Copa Libertadores

El Palmeiras está obligado a darlo todo este martes para remontar un gol al también brasileño Paranaense para tratar de llegar a su tercera final seguida de la Copa Libertadores.

Esa hazaña no la ha logrado ningún equipo desde los años ochenta, cuando el América de Cali alcanzó tres finales seguidas, pero perdió todas, muy diferente situación a la del Palmeiras, que dominó con mano de hierro los dos últimos torneos continentales.

Para el partido de este martes, el Palmeiras estará obligado a recuperar el buen juego que lo llevó a la gloria, para hacer frente a un Athletico Paranaense muy intenso y con mucha calidad en el ataque.

Después de perder 1-0 la semana pasada en Curitiba, el técnico portugués Abel Ferreira se ha dedicado por entero a preparar el partido de vuelta de las semifinales, por lo que reservó a la mayoría de sus titulares en el partido de liga de este fin de semana.

La única baja segura en el Palmeiras será la del centrocampista Danilo, que está sancionado, mientras que recupera al media punta Gustavo Scarpa.

El Atlético Paranaense también reservó fuerzas en el último fin de semana, en la liga brasileña, aspirando a dar la sorpresa que supondría su clasificación a la final, algo que solo ha logrado en una ocasión, en 2005.

El equipo de Curitiba tendrá la baja del volante Hugo Moura, expulsado en el partido de ida, y tampoco podrá contar en el banquillo con su técnico, el exseleccionador brasileño Luiz Felipe Scolari, que vio la tarjeta roja en la ida.

Palmeiras vs. Paranaense: alineaciones posibles

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Bruno Tabata, Gustavo Scarpa, Rony y Dudú. DT: Abel Ferreira.

Paranaense: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner Vinicius, Erick, Fernandinho, David Terans, Vitinho, Agustín Canobbio y Vítor Roque. DT: Paulo Turra, sustituyendo al expulsado Luiz Felipe Scolari.