La Copa América 2021 no es la misma sin público. La ausencia de personas en las tribunas se hizo notar en la primera fecha del torneo debido a que no existe el típico ambiente de “fiesta” al que estamos habituados. Conmebol anunció que Brasil sería el organizador del torneo, pero a puertas cerradas, debido a que la pandemia por coronavirus afecta gravemente al ‘país de la samba’. La noticia se hizo oficial hace semanas, pero parece que no todos estuvieron atentos.

Una familia de fanáticos colombianos llegó esta semana a Brasil con la esperanza de apoyar al cuadro cafetero en la fase de grupos de la competición continental, pero, al aterrizar, se dieron con la sorpresa de que no podrán ingresar a los recintos deportivos. La noticia rápidamente se convirtió en viral en redes sociales.

Julia Calderón y sus dos hijos pensaron que podría ver los partidos debido a que Colombia tuvo una audiencia del 30% contra Argentina en Barranquilla por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En tierras ‘verdeamarelas’ esto no es posible debido a que aún viven un complicado momento sanitario.

“Inicialmente teníamos programado ir a la Copa América en Colombia y Argentina, compramos boletos para Buenos Aires, decidimos posponerlo para Brasil, y aquí estamos esperando la Selección, Colombia tuvo una audiencia con el 30% de la población del estadio (contra Argentina, por la eliminatoria), así que imaginamos que aquí sería lo mismo”, explicó la madre a su llegada a Brasil.

Los pasajes los compraron para estar en territorio brasilero durante los cuatro partidos de la Selección Colombia en el Grupo A ante: Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador. Van a pasear por Cuiabá, Goiânia y Río de Janeiro hasta el 28 de este mismo mes.

La familia tuvo que contentarse con esperar la salida del bus de Colombia tras la victoria por 1-0 ante Ecuador para saludar a los jugadores. Harán turismo el resto de días que le quedan en la ciudad.

Familia colombiana viajó la Copa América y al llegar se enteraron de que se juega sin público. (Fuente: Twitter)