Cristiano Ronaldo: DT de Portugal le defiende por denuncia de violación y le deja fuera de convocatoria

El entrenador de Portugal, Fernando Santos, manifestó hoy su apoyo rotundo a Cristiano Ronaldo , a quien dice creer frente a la denuncia de una presunta violación que ha motivado la apertura de una investigación en Estados Unidos.

" Conozco bien a Cristiano y no creo que haya cometido un delito de ese tipo", ha afirmado Santos en la rueda de prensa en la que ha anunciado la lista de convocados para los partidos contra Polonia, en la Liga de las Naciones, y el amistoso contra Escocia.



El delantero del Juventus y capitán de Portugal no estará , explicó Santos, porque así se decidió en una reunión con el propio Cristiano y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, al entender que era lo mejor para el jugador.



"Hubo una conversación a tres bandas. Acordamos que el jugador no estaría en esas dos convocatorias, en esta y la próxima, en noviembre. No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo", comentó.



El seleccionador dijo además apoyar "completamente" la declaración de Gomes, quien expresó su "total solidaridad" con el jugador en una entrevista con la agencia estatal Lusa.



"Yo personalmente apoyo siempre a mis jugadores y aquí ni siquiera es una cuestión de solidaridad, creo en lo que el jugador dijo públicamente, él considera la violación un acto abyecto y claramente reafirma que es inocente de lo que se le acusa", zanjó.



Se refería así al mensaje que el astro del Juventus Turín publicó el martes en redes sociales, donde negó "de manera tajante" las acusaciones en su contra.



"Niego de manera tajante las acusaciones que me han sido dirigidas. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a sí mismas a mi costa", escribió Cristiano en Twitter.



"Mi conciencia está limpia y me permite esperar con tranquilidad los resultados de todo tipo de investigaciones", prosiguió Cristiano Ronaldo en un segundo tuit, publicado pocos minutos después del primero.



FUENTE: EFE

