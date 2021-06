El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, aseguró que afrontan “con mucha ilusión” los octavos de final de la Eurocopa contra Portugal, este domingo en Sevilla, ya que quieren ser “un equipo ganador”, pero advirtió de que se miden con el vigente campeón del torneo (2016) y de la Liga de Naciones (2019).

Martínez destacó en la conferencia previa al encuentro que para él es “un placer y un orgullo, sobre todo en un torneo tan importante como la Eurocopa”, entrenar al equipo belga, con la que cumplirá su partido 60 en el estadio de La Cartuja, aunque también le supone una “presión” porque vive “con mucha intensidad” cada partido.

“Siento un gran privilegio por formar parte de este grupo, quizás soy el portavoz, pero el domingo intentaremos que la celebración sea de todo el grupo de trabajo, que está muy comprometido, y de los jugadores, que desde primer día han sido fantásticos conmigo”, dijo.

Show Player

El técnico español se refirió al hecho de que la FIFA les haya considerado como el actual “mejor equipo en el mundo”, gracias al trabajo que han realizado, pero fue muy realista al afirmar que “eso no quiere decir nada” porque el domingo se enfrentan al vigente campeón de la Eurocopa y de la Liga de Naciones.

Al ser consultado por Cristiano Ronaldo, máxima estrella de Portugal, él explicó que prefiere quedarse con Kevin de Bruyne. “No lo cambiaría porque tengo mucho afecto por Kevin después de cinco años junto a él. Es el mejor playmaker en el mundo del fútbol. Es especial, juega con cerebro y no he visto otro jugador de ese tipo nunca. No lo cambiaría por eso, por el cariño que tengo a Kevin”.

“Todo el trabajo que hacemos es para ganar cada partido. Hasta ahora hemos estado perfectos, con tres victorias, y tenemos mucha positividad ante esta eliminatoria”, indicó sobre el duelo contra Portugal, un rival “bien armado”, que “trabaja bien” en defensa y eso le permite “crear mucho peligro al contragolpe”.

Martínez destacó, además, que “todos los jugadores de ataque” de la selección lusa “tienen ese momento de calidad en el que, si te desconectas, te pueden ganar”, con lo que esperan un rival “con muchísima experiencia”, capaz de jugar “muy bien con o sin balón” y que “con muy poquito (ocasiones de gol) te puede hacer mucho daño”.

Con información de EFE