Lo que pasa dentro de las cuatro paredes de la casa de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es muy poco sabido, a menos que, uno de los miembros de la pareja más sólida del fútbol, cuente algunos detalles. Esta vez ha sido el turno de la modelo española, quien confesó algunos inesperados detalles de su vida al lado de la estrella de Juventus.

La modelo española ha tenido una deferencia con la revista italiana Sportweek ala que ha contado algunos momentos de su ‘día a día’ que no es ordinario cuando se trata de convivir con CR7.

“Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef que nos ayuda y yo a veces cocino”, contó la española de orígenes argentinos.

Ambos tratan de escaparse de las labores domésticas y para ello cuentan con algunos ayudantes, aunque algunas veces es la propia modelo la que se encarga de poner “manos a la obra”.

“Cambiar una bombilla de luz en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 20 pies del suelo?. Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien. Me gusta cuidar mi hogar y mi familia”.

“Me daba vergüenza entrenar con él”

Georgina Rodríguez, al igual que CR7, tiene una envidiable figura, algo que logra siguiendo las pautas de su pareja. “Compartimos el gimnasio porque solo tenemos uno en la casa. He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres el reflejo de lo que ves, y yo lo veo. Aunque ya era una mujer sana y deportista”.

“Al principio me daba vergüenza entrenar junto a él, es Cristiano Ronaldo al fin y al cabo. Pero luego todo cambió. Él es mi inspiración”, dijo orgullosa de los evidentes resultados.

Una de las declaraciones que más impresionó fue cuando se refrió al futbolista como su esposo, reviviendo las versiones de un supuesto casamiento en Marruecos en 2019. “Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar”, dijo a Sportweek y esto se complementa con el posteo de Instagram hace algunas semanas “Cuando le quitas la chaqueta a tu marido”.

