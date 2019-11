¿Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el Arsenal? Wenger recordó los intentos fallidos de los ‘Gunners’ 

Lionel Messi es actualmente uno de los mejores jugadores del mundo e ídolo del Barcelona. La leyenda se hace más grande con los golazos y récords que rompe el argentino, que brilla con camiseta azulgrana, pero que también se pudo poner la del Arsenal. O al menos eso quería Arsene Wenger cuando era entrenador de los ‘Gunners’.



El francés Wenger, técnico de Arsenal por 22 temporadas, en su extensa trayectoria, intentó fichar a varios jugadores, entre ellos, a ‘Lio’, según informó en una entrevista concedida a Bein Sports. Pero no solo quiso al ’10′, sino también al segundo capitán Gerard Piqué.



“Intentamos fichar a Messi , Piqué y Fábregas por supuesto, pero ya eran demasiado grandes”, explicó el actual técnico sin equipo, pero que los rumores vinculan al Bayern Múnich alemán.



Arsene Wenger tuvo a Cesc Fábregas en el 2003, pero no pudo hacerse de los servicios de Gerard Piqué que fue a Manchester United y Lionel Messi terminó quedándose hasta debutar con el primer equipo del FC Barcelona.



En el 2005, Messi pudo haber enfrentado a Wenger, pero no pudo por lesión: “No olvido la final de Champions en 2006 cuando nos enfrentamos al Barcelona. Messi no pudo jugar ese partido porque estaba lesionado... pero de eso hace ya 13 años y ya estaba consolidado en la primera plantilla", explicó.



Wenger contó que también hubo interés en firmar a Cristiano Ronaldo. La mezcla entre Piqué, Messi y Cristiano en Arsenal, la catalogó como “fútbol fantasía” pero que le hubiera “encantado”.