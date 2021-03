Romper la marca de una leyenda del fútbol no se logra todos los días. Cristiano Ronaldo, la estrella de Juventus, se ha tomado algunos días para poder celebrar este momento especial de su carrera y entre las miles de felicitación ha recibido la del brasileño Pelé a quien superó anotando 770 goles.

CR7 anotó un ‘Hat trick’ con los bianconeros el pasado domingo tras la victoria sobre el Cagliari 3-1 y con esto superó por tres anotaciones una marca que parecía imposible de romper para los admiradores de ‘O Rei’.

El portugués, de 36 años, conmemoró esta marca con un video que compartió con sus seguidores desde su cuenta de Instagram y que recibió miles de likes y comentarios uno de ellos de gran significado. “La vida es un vuelo en solitario. Cada uno marca su camino. Y qué hermoso camino estás recorriendo”, escribió Pelé.

Cristiano Ronaldo compartió emotivo video tras alcanzar nuevo registro goleador. (Video: Cristiano Ronaldo)

“Te admiro mucho, me encanta verte jugar y esto no es un secreto para nadie. Felicitaciones por romper mi récord en partidos oficiales. Mi único remordimiento es no poder abrazarte hoy. Pero dejo esta foto en tu honor, con gran afecto, como un símbolo de una amistad que ha existido por muchos años”.





Cristiano Ronaldo es el máximo artillero de la selección portuguesa con 102 tantos. Su aparición fue en el Sporting de Lisboa (5 goles), luego despegó en Manchester United (118 goles) se consagró en Real Madrid (450 goles), y ahora continúa su carrera con 95 dianas con la Juventus.

