La eliminación de Juventus en octavos de final de la Champions League parece alterar los planes a futuro de Cristiano Ronaldo en Turín. Así lo ha señalado el director deportivo, Fabio Paratici, quien tocó este tema el mismo día que la ‘Vecchia signora’ se despidió del torneo ante un Porto en inferioridad numérica.

El directivo italiano señaló que Juventus no tiene prisa por renovar con el atacante portugués, pues su contrato todavía finaliza en junio del 2022. “Aún le queda un año de contrato, tenemos tiempo para hablar con él. No está en la agenda”, dijo Paratici a Alessandro Del Piero para la cadena Sky Sports.

Las posibilidades de pensar en un futuro con CR7 y Lionel Messi es improbable para los bianconeros. “¿Nunca has pensado en que jueguen juntos Messi y Cristiano Ronaldo?”. La respuesta del directivo de Juventus llegó con una sonrisa irónica: “En este momento el fútbol debe hacer otras consideraciones”.

Sergio Oliveira: Golazo de tiro libre en Juventus vs Porto por Champions (ESPN)

Dan con palo a Ronaldo

Las críticas a Cristiano Ronaldo no solo llegaron por su falta de acierto, sino por sacar el cuerpo por miedo a llevarse un ‘pelotazo’ en el remate de Sergio Oliveira que se convertiría (en el minuto 115 de la prórroga) en el gol de la eliminación. El portugués se movió y el balón pasó por el hueco que teóricamente debía haber tapado CR7.

Fabio Capello ha sido uno de los más críticos con el portugués. “El primer gol en el primer partido es un regalo y hay un gran descuido en el segundo. Ciertos goles no se pueden encajar. El penalti de esta noche es otro regalo. Demiral está demasiado ingenuo, es un error gravísimo. Pero esto ya es lo más grave. Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, dijo.

El ahora comentarista de la cadena Sky Sport, Alessandro del Piero, tampoco perdonó al numero 7 de Juventus. “Cristiano Ronaldo tiene responsabilidades, por supuesto. No tuvo muchas ocasiones, pero desperdició aquel cabezazo que nos acostumbró a aprovechar siempre. Pero tampoco puede ser solo culpa de él. La Juve jugó más de una hora once contra diez”, apuntó.

TAMBIÉN PUEDES LEER

VIDEO RECOMENDADO