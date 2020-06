Horas después de la dolorosa derrota de Juventus a manos de Napoli en la final de la Copa Italia, la hermana de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, cuestionó con dureza el juego del cuadro turinés. Asimismo, la empresaria defendió a la estrella lusa, que no alcanzó a patear en la tanda de penales.

En su cuenta de Instagram, Elma publicó cuatro fotografías de su hermano, con cara de notable enfado y decepción, acompañadas del siguiente texto: “¿Qué más puedes hacer? Esto es todo, mi amor, tú sólo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey”.

Para muchos, el comentario ha sido considerado como un ataque directo a la estrategia escogida por el técnico Maurizio Sarri, más que al juego del equipo.

Con esta derrota, es la primera vez que el jugador portugués, ex del Real Madrid, pierde dos finales consecutivas en su carrera: ante el Lazio en la Supercopa de Italia (1-3), y en la que se pudo ver a un Cristiano Ronaldo muy tocado, con lágrimas en los ojos, y la derrota de ahora en Copa ante el Napoli.

Juventus cayó en la tanda de penales

El Nápoli se proclamó campeón de la Copa de Italia por sexta vez en su historia tras superar en la tanda de penales (4-2 tras empate 0-0) a la Juventus, este miércoles en el estadio Olímpico de Roma, a tres días del esperado regreso de la Serie A.