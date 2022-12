Cruz Azul vs Chivas disputarán la gran final de la Copa Sky 2022, el certamen de preparación del fútbol mexicano de cara al Torneo Clausura. Dos equipos históricos del fútbol mexicano se verán las caras en busca del título. A continuación te contamos todos los pormenores del vibrante partido.

Cruz Azul logró su pase a la gran final de la Copa SKY 2022 luego de vencer 2-1 a América en un vibrante encuentro. Por su parte, Chivas de Guadalajara -donde milita Santiago Ormeño- se impuso 1-0 al Atlas para su boleto al partido por la definición.

¿Cuándo y dónde se juega el Cruz Azul vs Chivas EN VIVO por final de Copa Sky 2022?

El partido Cruz Azul vs Chivas tendrá lugar el viernes 30 de noviembre desde las 9 p.m. (hora de Perú en el Estadio Akron, el cual cuenta con una capacidad para albergar a 46,355 asistentes.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Chivas EN VIVO por final de Copa Sky 2022?

México: 8:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

Inglaterra: 2:00 a.m. del sábado 31 de diciembre

España: 3:00 a.m. del 15 de diciembre

¿Qué canales transmiten el Cruz Azul vs. Chivas, la final de la Copa Sky 2022?

El partido ruz Azul vs. Chivas será transmitido en vivo en México a través de las señales de TUDN y Canal 5 Televisa. En tanto, en Estados Unidos podrá ser sintonizado por medio de TUDN, TUDN. com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA y Univision.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO el partido Cruz Azul vs. Chivas?

A continuación, conoce todas las señales para ver el partido Cruz Azul vs Chivas en la final de la Copa Sky 2022 a través de la cadena TUDN EN VIVO.

DirecTV: 464 (SD y HD)

Dish: 869 (HD)

AT&T: 658

IZZI: 501 (SD) y 890 (HD)

SKY: 547 (SD) y 1547 (HD)

Total Play: 503

Verizon FiOS: 1524

