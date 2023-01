Una pena entre dos es menos atroz, aunque la cárcel no tiene comparación. Dani Alves sigue en su ‘calvario’ de prisión preventiva por supuesto abuso sexual, pero no tiene a la soledad de compañera, sino a ‘Coutinho’. No, no se trata de su excompañero en el Scratch, sino de un homónimo. El preso, también acusado de un delito sexual, fue elegido por los responsables del recinto para ayudar a la adaptación del futbolista en su nueva vida.

Según ‘El Periódico’, Alves cruza algunas palabras con su amigo de celda y se empieza poco a poco a acostumbrar al ritmo penintenciario que empieza a las 8 de la mañana y culmina a las 10 de la noche, momento en el que se apagan las luces.

De otro lado, las cosas se siguen complicando para el lateral, ya que la denunciante reconoció un tatuaje que el jugador tiene en el abdomen y que vio cuando este la forzó a hacerle sexo oral. Según medios, el entorno legal del brasileño ve muy complicado que se pueda evitar una sentencia de varios años tras las rejas.

DATAZOS

Dani Alves ha dado tres versiones distintas, pero quiere volver a declarar ante la jueza del caso.

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr juegan hoy (1:00 p.m./DTV) semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al-Ittihad.

Novak Djokovic ganó 6-1, 6-2 y 6-4 a Rublev y enfrentará a Tommy Paul en ‘semis’ del Abierto de Australia.

