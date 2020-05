Pasar de los trabajos físicos a la dinámica con pelota no es un problema para Dani Alves, pese a que la estrella de Sao Paulo vive en un departamento con muy poco espacio. El ex jugador de Barcelona organizó un circuito en la sala de su casa y demostró que es capaz de no romper un solo adorno.

Dani Alves sorprendió con su habilidad a todos sus seguidores en Instagram, pues compartió un video en sus Stories. El jugador de Saao Paulo confesó que desde que llegó a Brasil es la primer vez que tiene un balón en su casa y aprovechó para hacer promoción a la marca de la pelota que ahora lo auspicia .

“Primera pelota de fútbol en casa”, contó Dani Alves en una de las publicaciones, en las que se le ve esquivando una mesa y un sofá, con mucha clase, como si estuviera en la cancha del Morumbí o recordando sus épocas como azulgrana, en el Camp Nou.

El entrenamiento de Dani Alves en la sala de su casa. (Video: Instagram)

37 calendarios encima

Dani Alves cumplió hace uno días 37 de años y lo celebró en pleno confinamiento en Brasil. El onomástico coincidió con tiempos difíciles de cuarentena algo que, sin embargo, no le quitó el buen sentido del humor que lo caracteriza.

Prueba de ello, es cómo decidió Dani Alves festejar su cumpleaños. A través de su cuenta de Instagram, el brasileño mostró su mejor cara y se disfrazó de un alegre mono para soplar la velas y compartir un momento especial al lado de su novia, la modelo española Joana Sanz.

“Que comiencen los fuegos artificiales, el confeti. Hoy es el día en que nació una metamorfosis andante y que su sueño es ver a todos muy felices ... si no pueden todos los días, de no ser así, que sean al menos los cuatro días hábiles, porque los otros tres son viernes, sábados y domingos”, escribió Dani Alves, en Instagram.

