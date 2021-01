Diego Latorre, comentarista de ESPN, señaló que Palmeiras no mereció clasificar a la final de la Copa Libertadores. Esto tras la gran victoria de River Plate en Brasil que, no le alcanzó para voltear la serie (3-2). Mira el video.

“Soy un ferviente defensor del desarrollo del juego. Hoy el resultado moral del partido, entre comillas, era 4-0. Está bien, eso no lo clasifica a River, pero lo intimidó. Creo que Palmeiras no merece estar en la final, lo digo claramente, sin ningún tipo de nacionalismo, para nada”, señaló el exfutbolista, hoy en su faceta de comentarista.

‘Gambeta’ insistió en su postura. “Equipo por equipo, sacándole la camiseta a Palmeiras, no merece estar en la final, no merece. Fue un equipo que aprovechó los errores, gana el partido por déficit de Rive Plate. Fue totalmente superado estratégicamente en los dos partidos”, añadió.

La noche del reciente martes, River Plate estuvo cerca de conseguir una hazaña, en un vibrante encuentro en el que hubo polémicas y en el que no faltaron las intervenciones del VAR. Robert Rojas y Rafael Santos Borré marcaron para el ‘Millonario’, pero no alcanzó, por el 3-0 que recibió en el compromiso de ida.

Más allá de la derrota de River Plate en el global, Marcelo Gallardo solo tuvo palabras de reconocimiento hacia sus dirigidos. “Me han hecho sentir totalmente representado, me han emocionado por la forma que jugaron. Me siento totalmente orgulloso por la postura con la que han enfrentado el partido”, confesó el ‘Muñeco’ en rueda de prensa.