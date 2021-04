Conocer la verdad de las causas de la muerte de Diego Armado Maradona se convirtió en el trabajo de una junta médica que a través de procesos científicos entregó 13 conclusiones entre las cuales las más alarmante es que la muerte del astro del fútbol “se pudo evitar” si hubiera seguido internado y que la agonía del jugador se prolongó por doce horas sin que nadie advirtiera su situación.

La investigación estuvo coordinada por los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, a quienes los especialistas le entregaron un informe de 70 páginas, y en la que se advierte que “fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente” antes de su muerte el 25 de noviembre del año pasado.

Asimismo, reconocen que al cuidado de enfermería y los servicios médicos que le fueron prestados se “encontraban plagado de ineficiencias y de irregularidades”. Ahora el equipo de fiscales a cargo de la investigación tiene un elemento trascendental para preparar la indagatoria contra los siete acusados y decidir si mantiene las imputaciones por “homicidio culposo” o cambiarlas “homicidio simple con dolo eventual” contra Leopoldo Luque (39), médico personal del 0Diez’, y la psiquiatra Agustina Cosachov (35).

Inician investigaciones sobre muerte de Diego Maradona

LAS 13 CONCLUSIONES SODRE LA MUERTE DE MARADONA

1.- Si bien resulta contrafáctico afirmar que Diego Armando Maradona (DAM) no hubiese fallecido de haber contado con una internación adecuada, teniendo en cuenta el cuadro documentado en los días previos a su muerte, en un centro asistencial polivalente recibiendo una atención acorde a las buenas prácticas médicas, concordamos en que hubiese tenido más chances de sobrevida.

2.- El actuar del equipo de salud a cargo que atendía a DAM fue inadecuado, deficiente y temerario como se registró en detalle en el presente.

3.- Según las buenas prácticas médicas y una vez resuelta la patología aguda que dio origen a su internación en Clínica Olivos (hematoma subdural) y considerando el cuadro clínico, clínico-psiquiátrico y el mal estado general debió haber continuado su rehabilitación y tratamiento interdisciplinario en una institución adecuada.

4.- El Sr. DAM, al menos desde la internación en IPENSA, NO se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud.

5.- Se ratifica lo expuesto en el protocolo de autopsia, esto reforzado con los resultados histopatológicos y lo observado en las copias de la documental médica obrante en autos.

6.- DAM comenzó a morir, al menos, 12 horas antes de las 12.30 del día 25/11/2020, es decir, presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado, por lo que concluimos que el paciente no fue debidamente controlado desde las 00.30 horas del día 25/11/2020.

7.- Que fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente. En la desgrabación de los audios del día 25/11/2020 “la semana pasada les dije que había que levantarlo porque podía hacer un edema de pulmón”. Audio de Taffarel enviado por Vanesa Morla a Luque sic. Cuerpo XXI, el día 18 y 19 de nov de 2020 (hacen referencia a que esta hinchado).

8.- El cuidado de enfermería durante la estancia en la casa de Tigre, posterior a la externación de Clínica Olivos, se encuentra plagado de deficiencias e irregularidades como fue expuesta en este documento ampliamente (ausencia de controles).

9.- DAM no presentó correctos controles y asistencia por parte médico-asistenciales, de enfermería y acompañantes terapéuticos ni en tiempo ni en forma. Según dictan las normativas de las buenas prácticas.

10.- No existen constancias de atención psicológica en el domicilio, luego de la externación de CLIO, las cuales consideramos indispensables para el adecuado tratamiento de la patología que presentaba DAM.

11.- A pesar de haber tenido una prescripción adecuada en dosis y posología para su trastorno toxicofrénico, al respecto, no podemos descartar que esta medicación no haya influido en el desenlace fatal, ya que no se realizaron en los últimos 14 días previas al deceso, controles cardiológicos ni de laboratorio (ionograma, función hepática y renal).

12.- La internación domiciliaria post externación CLIO no fue tal, ya que no existieron los lineamientos mínimos de tal internación en un paciente de la pluripatología compleja que presentaba DAM.

13.- Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado, manteniendo las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas, abandonando “a la suerte” el estado de salud del paciente.

TE VA A INTERESAR