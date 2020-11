La muerte de Diego Armando Maradona sorprendió al mundo y su sobrino Johnny contó como fueron los últimos minutos de vida de Maradona en su casa de Tigre, donde se recuperaba de una operación a la que se había sometido a una operación al cerebro.

Fernando Bueno, periodista de ESPN, señaló que su sobrino Johnny, quien estaba a cargo del cuidado de Maradona, le contó que el astro del futbol mundial se descompensó y de inmediato llamó a emergencias al ver el estado de su tío.

“Seis ambulancias ingresaron a su casa de Tigre. Tuvo un paro cardíaco, no lo soportó, no lo toleró. Diego no aguantó. No puedo salir de ese paro u falleció”, dijo el reportero en medio de la tristeza de todos los periodistas de ESPN.

Recalcó que fue al mediodía (hora argentina) que Diego Maradona pasó a mejor vida tras la confirmación de los médicos que lo trataron. “Uno nunca quiere dar estas noticias. Uno siempre piensa que va a ser mentira, pero la confirmación llegó a la 1:03 minutos”.

PERIODISTAS LLORAN POR MARADONA

¡IMPACTANTE! La noticia de la muerte de Diego Maradona tomó por sorpresa a los periodistas de ESPN en pleno programa en vivo. Algunos no pudieron ocultar las lágrimas y otros evitar pronunciar palabra alguna al conocer sobre la desaparición de ‘El Pelusa’.