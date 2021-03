Mientras los hinchas envían fotos de cómo van preparando las banderolas y los carteles para este 10 de marzo para reclamar justicia por Diego Maradona. Este fin de semana ha causado sorpresa que la exmujer del astro del fútbol Claudia Villafañe, ha pedido a sus hijas a acompañarlas en esta multitudinaria manifestación.

Dalma Maradona fue una de las primeras en confirmar su asistencia a esta movilización, iniciativa de los diferentes grupos de fanáticos del héroe y capitán de la selección argentina en el mundial de México ’86.

Gianinna Maradona también confirmó su presencia y este sábado la hija menor de Diego Maradona compartió un mensaje de WhatsApp de su madre consultándole si podía acompañarlas a esta manifestación rumbo al Obelisco de Buenos Aires.

Diego Maradona y el pacto de amor con su exmujer (El Trece)





“Te amo, me emociona que quieras ir”, contestó Gianinna Maradona y Claudia le respondió “Primera fila”, como reiterando que los conflictos con su exesposo ya quedaron en el pasado y ahora solo existe interés que los involucrados en su muerte responsan ante la Justicia.

¡Diego no se murió, lo mataron!

Seis de la tarde es la hora a la que miles de fanáticos has decidido congregarse y marchar rumbo al Obelisco y exigir la celeridad del proceso que lleva la Fiscalía de San Isidro y que tiene hasta el momento siete imputados en la causa judicial, entre ellos al doctor del astro argentino Leopoldo Luque.

La invitación de los diferentes colectivos bajo el lema ‘No se murió, lo mataron’, se viralizó en las redes sociales y esta fue validada por la familia del ‘Pelusa’, pues las hijas de la leyenda respondieron desde sus cuentas de Instagram: “Nos vemos ahí”.

Claudia Villafañe revela detalles sobre su relación con Maradona (América TV)

Dalma y Gianinna relatan cómo supieron de la muerte de Diego

El programa ‘Los Ángeles de la mañana’ tuvo acceso a las manifestaciones de las hijas de Diego Maradona sobre el día de su deceso. Dalma, declaró que el 25 de noviembre Gianinna llamó a su marido y la escuchó decir “lo están reanimando”. Enseguida se cambió, habló con su mamá que la pasó a buscar y la llevó hasta el barrio San Andrés donde Diego pasó sus últimos días.

“En el camino nos volvió a llamar mi hermana para preguntarnos por dónde estábamos. Cuando llegamos nos dijeron que había fallecido, que lo estuvieron reanimando durante una hora y que había tenido un paro cardiorrespiratorio. Que ya no había nada que hacer”, explicó la mayor de las hijas del matrimonio Maradona–Villafañe.

En tanto, Gianinna Maradona contó a la Fiscalía: “El miércoles 25 de noviembre a las 12:34 recibí un llamado de Agustina Cosachov (psiquiatra) contándome que mi papá no tenía pulso, que estaba intentando reanimarlo”, relató.

“Llamé a Maxi a quien le pedí que me dijera si estaba vivo y si tenía pulso. Me respondió que sí, y que manejara tranquila. Fui para lo de papá, llegué junto con la ambulancia de Swiss Medical. Afuera estaba lleno de ambulancias”.

Luego añadió que, según le contaron, cuando entraron a darle la medicación no tenía pulso. “Vino un médico para decirme que ya no había nada para hacer. Le insistí para que siga y que por favor lo traslademos. Me respondieron que hacía una hora que estaban tratando de reanimarlo”, finalizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER

VIDEO RECOMENDADO