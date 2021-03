Diego Maradona fue la fantasía de miles de mujeres. La fama y el carisma del campeón del mundo en México ’86 lo hacían atractivo, incluso para otras celebridades quienes no pudieron resistirse a sus encantos. Algunos días antes de morir el astro del fútbol no tuvo problema en confesarle a su expareja, Verónica Ojeda, que tuvo un breve pero intenso affaire con la actriz mexicana, Verónica Castro.

Verónica Ojeda, exmujer del ‘Pelusa’ rompió su silencio en el programa de Ángel de Brito para hablar algunos detalles sobre el fallecimiento del padre de su hijo Dieguito Fernando Maradona, pero lejos de las declaraciones dramática del momento que vivió su pequeño hijo, lo que más llamó la atención fue la revelación sobre este apasionado encuentro.

La confesión de Diego Maradona se produjo, mientras se rehabilitaba de la operación por hematoma subdural, en su casa. El programa de Daniel Ambrosino, sobre mitos y verdades sobre las relaciones de los famosos, fue la excusa para que la madre de su último hijo le hiciera la inesperada pregunta.





Maradona reveló a Verónica Ojeda relación con Verónica Castro. (El Trece)

“Yo le dije ¿es verdad que estuviste con esta famosa?”, dijo Verónica Ojeda sin dar a conocer el nombre de la celebridad. “Sí, es verdad”, respondió Diego. “Nos reímos de eso, pero yo se lo pregunté a propósito, para ver si me decía la verdad, si se acordaba de esas cosas”, dijo su expareja.

Pero ante la insistencia del conductor y de los panelistas, Ojeda no pudo ocultar más el secreto que diego no se llevó a la tumba. “Verónica Castro. Me dijo que sí, que no tuvo un romance pero sí un ‘touch and go’”, reconoció.

Verónica Castro: “Fue un súper encuentro ”

La amistad entre Diego Maradona y Verónica Castro empezó a raíz de una visita de Boca Juniors a México, para jugar un amistoso ante América. El jugador pidió conocer a la actriz y se confesó un admirador de su trabajo la famosa telenovela: ‘Los ricos también lloran’.

“Cuando me llaman fue rarísimo, porque obviamente me enteré de que jugaba el América contra la gente de Argentina y yo estaba en un salón de belleza y de repente recibí la llamada, me invitaron a conocer a Maradona y yo, encantadísima. Me alegra mucho que me haya buscado, pues era una emoción muy grande. Yo era admiradora pasional de él y era guapísimo, guapísimo. Fue un súper encuentro” reconoció la actriz tras la muerte de Diego Maradona.

“Me gustaba mucho jugar fútbol y estaba tomando clases en el club. De hecho, por eso le encontré el gusto a ver al señor. Me emocioné mucho, pues siempre ha sido la figura más importante del fútbol”, agregó.

