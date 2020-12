Las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, declararon una guerra mediática contra Matías Morla, representante legal de su padre, quien se ha negado a responderles sobre el patrimonio que ha dejado el astro argentino.

Dalma Maradona descargó toda su rabia desde su cuenta de Instagram, luego que el abogado recriminara a su hermana Gianinna impedirle el paso a la Casa Rosada. “Le preguntaste porque no pudiste ir al velorio de tu ‘mejor amigo’… Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llame te lo hubiera explicado perfectamente…”, inicia el mensaje.

Dalma y Gianinna junto a su madre, Claudia Villafañe, llevarán a Matías Morla ante la Justicia. La razón data del año 2018, cuando él las acusó de “ladronas”. Tras la muerte de Diego Maradona todo empeoró y la joven mostró a sus seguidores que no tiene la posibilidad de etiquetarlo en sus posteos. “Mas cagón no se consigue”, señaló.

“Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tienes alguna duda me la preguntas a mí, cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social”, publicó Dalma.

Dalma Maradona descargó su rabia en redes sociales (Instagram)

Se niega a hablar sobre patrimonio de Diego

Días atrás, Matías Morla, abogado de Diego Maradona envió un mensaje a Gianinna luego que esta lo llamara para saber sobre el patrimonio de su padre. “Quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Por ahora no me puedo juntar con nadie, hasta que la Justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos”, señaló el abogado.

Luego cerró con una frase más impulsada desde lo emocional. “Por otro lado, nunca me voy a poder olvidar, por qué no puede participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”, finalizó.