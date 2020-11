No pudo acompañar a su padre hasta su última morada. Diego Junior, hijo de Diego Maradona, cumple un tratamiento tras dar positivo a coronavirus y, desde Italia, decidió despedirse del astro del fútbol mundial y agradecerle el cariño que le brindó en los últimos años.

Los hijos de Diego Maradona se habían mantenido alejados de las redes sociales, pero hoy el hijo del campeón del mundo con la italiana Cristina Sinagra, ha enviado un mensaje público a su padre a través de su perfil de Instagram.

“¡El capitán de mi corazón no morirá nunca!”, resumió el Diego Jr., acompañando su reflexión con una foto del Estadio de San Paolo, donde Maradona disputó se convirtió en una leyenda defendiendo la camiseta de Nápoles.

Tras reconocerlo como su hijo y sus visitas a Buenos Aires, el astro del fútbol pudo recuperar la relación con Diego Jr. Una situación que se refleja en los mensajes que ambos intercambiaban en las redes sociales. Las últimas con motivo de los 60 años del legendario jugador.

“Querido papá, hoy es tu 60 cumpleaños y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, junto a ti divirtiéndome y olvidando este mal momento al menos por unas horas... Pero no, me encuentro aquí escribiéndote, lejos de ese abrazo tuyo que durante muchos años había soñado”, expresó.

Diego Jr., se despidió así de su padre en redes sociales. (instagram)

“Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin ataduras y que seas siempre feliz. A menudo me preguntas si te he perdonado, ¿cómo no podía haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? Te perdonaría mil veces más porque cada niño tiene su propio superhéroe y tú siempre has sido el mío. Te quiero papá”.

El último mensaje público de Diego Maradona también se lo dio en esta ocasión. “A pesar de todo, a pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca hijo”.