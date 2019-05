Diego Maradona sobre documental inspirado en su vida: “No vayan” | VIDEO

“Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios”, es el nombre del documental -presentado en el festival de Cannes- que relata la vida del argentino. El Diez, pese a participar en la realización, está enfadado por el título de la película.

El ‘Pelusa’ expresó su molestia durante una entrevista para la cadena Univisión, el pasado 13 de mayo. El campeón del mundo aseguró que la palabra “estafador” puede tener diversas connotaciones.

“Yo juego al fútbol y me gano mi trabajo corriendo detrás de una pelota. No estafé a nadie absolutamente. Si ellos quieren ponerle eso para atraer al público, me parece que están equivocados”, señaló Maradona.

El argentino pidió al público no asistir a ver el filme. “Depende de cómo se lea 'estafador' con 'Dios'. No me gusta, no me gusta el título y si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan”, manifestó.

Maradona no asistió a la presentación del documental en el festival de Cannes. Asif Kapadia, director de la cinta, aseguró que el ex futbolista se sometería a una operación en su país. Esta noticia fue corroborada por el agente del ‘Pelusa’, Matías Morla.