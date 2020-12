Se suman a una sola idea. Los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata, hacen presión para que el presidente del club, Gabriel Pellegrino, retire de manera permanente la camiseta número 10 en honor a Diego Maradona.

“El mejor homenaje que podríamos hacerle a Diego, a la persona que nos hizo renovar la fe, que nos brotó de alegría popular, es el retiro de la camiseta número 10”, expresa el colectivo ‘Ciudad de Dios’ los hinchas en una carta enviada también a la Comisión Directiva del Club.

Diego Maradona logró mantener a Gimnasia y Esgrima de La Plata en la máxima categoría del futbol argentino, pese a su complicada situación. “Este momento será un instante mágico e histórico para la institución que le debe tanto a Diego”, agrega la misiva.

Este pedido se suma a otros 150 que el club ha recibido de parte fanáticos organizados con la misma intensión, asegura diario Olé. De lograr este cometido el volante Matías García, quien actualmente usa la casaquilla número ’10′ estará obligado a buscar otro dorsal.

“Su muerte me provocó mucha tristeza”

Por su parte, el titular del club se suma a la lista de personas afectadas por la partida del astro argentino y que dejó al equipo sin entrenador. “Su muerte me provocó una enorme tristeza, porque Diego Maradona era el fútbol. Y por otro lado tengo bronca, porque desde el entorno no lo cuidaron. No tuvieron los huevos para decirle que no”, expresó el presidente del ‘Lobo’.

Hinchas envían cartas a presidente de Gimnasia (Foto: H. Galeano)

Asimismo, los hinchas han propuesto a la concejal de La Plata, Victoria Tolosa Paz construir un monumento en una de las plazas de la ciudad en honor al entrenador más ilustre de Gimnasia y Esgrima.