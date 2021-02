Martín Palermo, histórico goleador de Boca Juniors, escribió una emotiva carta dedicada a Diego Armando Maradona que fue publicada por ‘The Players Tribune’ este jueves, a tres meses de la muerte del ‘Pibe de Oro’.

Tener al astro del fútbol como compañero y técnico fue algo inolvidable, destacó el actual entrenador de Curicó Unido, quien reveló algunos íntimos detalles que tuvo con el ‘Pelusa’ cuando lo convocó a la ‘Albiceleste’ y recordó su famoso gol a Perú en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.

“Sólo el hecho de ser Diego Maradona implicaba hacer un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana”, fue una de las primeras líneas que resaltó el ahora técnico argentino hacia aquel jugador querido por todos los clubes.

Sergio Goycochea y el llanto al recordar a Diego Maradona. (Video: Canal N / Fuente: TV Pública)

“Sabía que su presencia era importante para todos los que estuvieran cerca de él, y sólo quería mostrar que estaba presente y disponible para lo que necesitara. Siempre fue así, siempre cuidándote, preguntándote cómo estabas. Y siempre se aparecía cuando menos te lo esperabas”. indicó.

“‘No, no puede ser, solamente es lo que están diciendo. Probablemente no sea nada’. Y al final realmente no era nada. Maradona siempre se recupera. Maradona siempre sobrevive. Había pasado tantas veces. Entonces pensás esta es sólo una más. Pero después la noticia sobre su recuperación nunca llega”, escribió.

Diego Maradona: disturbios para ingresar a velatorio (Video: TyC Sport)

No obstante, ‘El loco’ manifestó el día en que se sintió más cerca de él. Durante el Mundial de Estados Unidos 94, tras regresar a la Selección Argentina para ser el “salvador”, dio positivo al doping. El resto es historia.

“El día que lo vi llorar, quería llorar yo también”

“Yo tenía 20 años y había debutado profesionalmente dos años antes. Viéndolo ahí, sintiendo su dolor, despertó una nueva clase de afecto. Cuando lo vi llorar, quería llorar yo también. Es difícil, realmente, describir lo que sentí en ese momento. Todo lo que puedo decir es que me sentí más conectado con él que nunca antes. Era Maradona, era Dios, pero también era humano, ¿no?”, reveló.

“Todavía siento que fue una bendición haber podido jugar con él al lado en los últimos meses de su carrera. Obviamente no estaba en la plenitud de su momento de esplendor de los años 80, pero igual te asombraba. Llegaba al entrenamiento y era como si todo se paralizara, y nosotros nada más mirábamos lo que hacía con la pelota, o nos quedábamos viéndolo con la boca abierta mientras clavaba otro tiro libre al ángulo”, sostuvo.

“Diego sabía que estaba cerca del retiro, pero aun así siguió peleando hasta el final. Se brindó al equipo a todo nivel. Incluso cuando su cuerpo ya no podía más, igual se exigía hasta el límite. Siempre quería estar ahí para vos. Es como esas películas sobre los guerreros. El guerrero pelea contra todo y contra todos, pero no lo hace para él. Lo hace para el bien de los demás. Siempre vi a Maradona de esa manera. Desde lo individual era un artista. Como compañero era un gladiador”. añadió el goleador.

El ‘Piscinazo’ de Diego

También contó como vivió desde su lado el inolvidable ‘piscinazo’ del Diego. “Era un momento de crisis para Argentina. No ganar un Mundial, ya es bastante malo. ¿Pero ni siquiera ir a un Mundial…? Impensable. Realmente estábamos bajo mucha presión y había que salir con el cuchillo entre los dientes. Así que ahí estamos, jugando contra Perú en Buenos Aires, y diluvia. Es un clima bíblico. Hacemos un gol. Gracias a Dios, está todo dado para ganar 1-0. Y después llega el empate de Perú antes del final. Desastre.

“Estábamos terminados. Game over. Chau Mundial. La gente se empieza a ir del estadio, como loca, enojada. Y Diego, que había sido muy criticado en la prensa por sus tácticas, por llamar a un delantero viejo que todos creían terminado… Pero en tiempo de descuento, ganamos un córner. Me queda de frente y gol. Empiezo a correr como un loco. El estadio explota. Diego se manda corriendo al campo y aterriza en el pasto mojado. Qué momento. ¡Qué noche!”, detalló.

Martín Palermo anotó el 2-1 final ante Perú, a los 92', por las Eliminatorias para el Mundial 2010. (Foto: AFP)

“Es difícil saber realmente lo que pasó en el último tiempo para que terminara como terminó. No me gustó cómo tuvo que vivir en sus últimos dos años. Ver la figura de él deteriorándose tanto... No era el Maradona que me gustaba ver. Lo que más lamento de todo es que lo hayan dejado tan solo. No se lo cuidó. No se lo ayudó para terminar una vida que fuera digna de quien fue”, asimiló el entrenador.

“No sé cuándo voy a enfrentarme con la realidad. Quizás en algún momento tendré que aceptar que Diego se fue, del mismo modo en el que tuve que aceptar la muerte de mi hijo. Voy a tener que cruzar ese puente y decirme: ‘No está acá. No lo voy a ver nunca más’. Pero todavía no llegué a ese punto. Es demasiado doloroso, demasiado surrealista. Para mí, Diego todavía está ahí. Dios aún existe. Y de algún modo, siempre estará”, finalizó.

