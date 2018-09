Diego Maradona puso en aprietos a parrillero argentino en México

Diego Maradona , una vez que llegó a México para dirigir al Dorados de Sinaloa, se encargó de asegurarse que en la ciudad de Culiacán haya un buen lugar donde comer asado, típico plato argentino.

El 'Pelusa', como casi todos los argentinos, 'no puede vivir' sin el asado, algo que no es problema en México, donde existen gran cantidad de restaurantes gauchos, que ofrecen ese platillo.

Dorados contactó a Rodrigo Latorre, un rioplatense que abrió un restaurante especializado en el popular plato albiceleste para que le prepare a Diego Maradona un buen asado, pero con un pedido adicional: risotto de champiñón y cuatro quesos.

“Risotto yo no hago, eso es más italiano, a mí pídeme parrilla, es algo que traemos de la cuna de la vida. Empezamos a buscarlo en distintos restaurantes, un domingo a las 19.30 de la tarde y no conseguíamos. La carne iba a ponerla a hacer yo porque ya sabía que la iba a querer a fuego súper lento, pero el risotto ¿de dónde lo sacaba? Y me dice una amiga ‘yo lo sé hacer, pero ¿y si no le gusta?’. Y bueno, eso es diferente a no llevarle, ya si no le gusta pues otro día lo pueden pedir en otro lugar”, manifestó Latorre sobre lo acontecido.

Y a Maradona le gustó, tanto que volvió a pedirla. El propio Latorre se encargó de llevar la comida al campeón del mundo en México 1986 y tuvo el honor de conocerlo en persona.

"El primer día pasé a dejarles la comida y lo conocí y... no te puedo expresar... fue magnífico, fue más de lo que soñaba, es tu ídolo, te guías por lo que dice la gente, pero llegar ahí y verlo...", expresó.

El equipo de Dorados de Sinaloa estrenará a Diego Maradona en el banco este lunes ante el Cafetaleros de Tapachula, en el estadio Banorte de Culiancán, desde las 9:00 pm, por la octava fecha de la Liga de Ascenso MX.

