Hace pocos días todos los fanáticos de Diego Maradona se quedaron sorprendido al saber que el jugador más querido de Argentina, visitaba, hablaba y hasta bailaba con su exmujer, Claudia Villafañe. Ahora, se ha conocido un pacto secreto entre ambas figuras y que el ‘Pelusa’ lo cumplió hasta la muerte.

Días antes de su fallecimiento Diego Maradona pudo comunicarse telefónicamente con Claudia Villafañe, la que fue su pareja por más de veinte años apeló al amor que ambos se profesaron para hacerle un pedido especial, en medio del escándalo legal que ambos sostenía en los tribunales.

Lucas Bertero en “Nosotros a la mañana” reveló el tenor de este diálogo entre ambos. “Hay un capítulo que nadie conoce y es el pacto secreto entre Claudia y Diego días antes de su muerte. Habla de un pacto de amor, así como lo escuchás. Diego puede estar enojado con vos, pero si te podía dar una mano, lo hacía. Un tipo con códigos, a pesar de que hemos escuchado barbaridades”, dijo.

Diego Maradona y el pacto de amor con su exmujer (El Trece)

“Cuando se sabe que Claudia Villafañe va a formar parte de MasterChef, ella llama a Diego y le cuenta ‘entérate por mí, voy a estar en este programa, lo quiero hacer, no se habla de la vida privada, por eso lo acepté; te pido por favor que no me hagas carpetazos, no me salgas a matar, porque no voy a salir a responder y necesito estar tranquila, lo quiero vivir con alegría’. Eso le pide Claudia por teléfono”, contó el conductor.

Claudia Villafañe revela detalles sobre su relación con Maradona (América TV)

Este pedido de la madre de sus hijas Dalma y Gianinna tocó el corazón de Diego Maradona. “Yo sabía que los abogados de Maradona tenían pensado tirar algunas ‘cositas’. ¿Qué hizo Diego? Dijo ‘frenen todo, a Claudia no la tocan porque va a estar en MasterChef y hasta que no termine frenen todo, esto no sigue’”, fue la orden del astro Matías Morla su representante legal.

Claudia Villafañe finalmente ganó el programa concurso y en su festejo levantó las manos como dedicándole el triunfo al padre de sus hijas y Bertero agregó: “La prueba está en que durante MasterChef nadie salió a matarla a Claudia. La pelea era más de Luis Ventura con Dalma y Gianinna. Pero a ella nadie la mató”, finalizó.

