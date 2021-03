Cuando todos los fanáticos de Diego Maradona se preparan este miércoles para participar de una multitudinaria marcha para exigir justicia contra los involucrados en la muerte del astro argentino. Vanesa Maradona, expareja del sobrino del ‘Pelusa’ se suma a las denuncias y acusa a Rocío Oliva de una agresión que llevó al ‘Diez’ hasta el hospital.

Vanessa Maradona, ex mujer del Chino Maradona, llegó hasta el estudio del programa “Los Ángeles de la Mañana” para acusar a Rocío Oliva de haber empujado por las escaleras a Diego Maradona, lo que le provocó una lesión por la que tuvo que ser operado del hombro.

“Ella es siniestra. Conté que una vez hubo una discusión en la que ella lo empujó a Diego y él cae por las escaleras”, dijo Vanessa para los micrófonos de El Trece.

Vanessa Maradona causa a Rocío Oliva de agredir a Diego Maradona (El Trece)

Rocío Oliva en su momento dejó en claro que solo había visto a Vanessa una vez en su vida y que desconoce las versiones sobre una agresión y maltrato de su parte para Maradona.

Vanessa Maradona no se ha sentido amenazada por la carta notarial que la última pareja de su tío político ha dicho enviarle y da nuevas luces sobre este hecho. “Es más, hay una persona muy importante que me dijo que sabía eso, que lo operaron del hombro izquierdo por la caída. Que fue en Dubai. Hay un montón de gente que lo sabe, pero no sé por qué no lo dicen”, señaló.

Además, la ‘sobrina’ señaló que las hermanas de Diego Maradona saben de estos hechos y no entiende por que defiende a Rocío Oliva. “Está todo bien, las hermanas de Diego también lo niegan. Perfecto, que lo hagan en televisión, por audio, pero cuando las citen y el juez las llame, van a tener que decir la verdad”, sentenció.

Asimismo, se conoció que la demanda de Rocío Oliva seguirá su curso y que deberán enfrentarse en Tribunales para aportar datos y alguna prueba sobre las denuncias sobre esta mencionada agresión hacia el Diez.

