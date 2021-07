Sporting Cristal vs Arsenal EN VIVO este miércoles 21 de julio se enfrentan en el estadio Julio Humberto Grondona por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021, en un duelo que tendrá lugar desde las 5:15 p.m. (hora peruana) por la clasificación a los cuartos de final del certamen. Trome te trae todas las novedades del cotejo.

Sporting Cristal vs Arsenal EN VIVO minuto a minuto

Sigue todos los pormenores del Sporting Cristal vs Arsenal por la Copa Sudamericana 2021.

SEGUNDO TIEMPO

GOLAZO DE SPORTING CRISTAL

85′ ‘Canchita’ Gonzáles (Sporting Cristal) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.

77′ Gastón Suso (Arsenal de Sarandí) fue amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

67′ Horacio Calcaterra (Sporting Cristal) remata con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

60′ Juan Andrada (Arsenal de Sarandí) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

GOLAZO DE ARSENAL

52′ Lucas Albertengo (Arsenal de Sarandí) disparó con la derecha desde fuera del área por bajo y convierte el 1-0.

Sporting Cristal vs. Arsenal: Lucas Albertengo colocó el 1-0 para el cuadro argentino (Video: DIRECTV)

45′ ¡Comenzó la etapa complementaria!

PRIMER TIEMPO

45′ ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! SPORTING CRISTAL 0-0 ARSENAL

42′ Nicolás Castro (Arsenal de Sarandí) conecta con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área y el disparo se pierde por la izquierda.

37′ Arsenal recupera el balón pero no logra llegar de manera clara al rival de turno.

33′ Valentín Larralde (Arsenal de Sarandí) conecta con la derecha desde fuera del área.

28′ Jhilmar Lora (Sporting Cristal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

22′ Juan Andrada (Arsenal de Sarandí) ha recibido una falta en la zona defensiva.

16′ Martín Távara (Sporting Cristal) prueba con la izquierda desde fuera del área.

13′ Leonel Picco (Arsenal de Sarandí) dispara con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho.

11′ Horacio Calcaterra (Sporting Cristal) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

8′ Horacio Calcaterra (Sporting Cristal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

0′ ¡Comenzó el partido Sporting Cristal vs Arsenal!

Sporting Cristal vs Arsenal: alineaciones confirmadas

El cuadro ‘rimense’ tuvo un partido de infarto en la ida en el Estadio Nacional, luego de que se impuso por 2-1 gracias a un doblete de Alejandro Hohberg sobre el final del partido, en un encuentro en el que dejó muchos cuestionamientos por su rendimiento.

Para el cuadro ’rimense’ el panorama es un poco más alentador, ya que hasta un empate le alcanza. Por lo tanto, deberán estar más atentos para evitar. Inclusive, si pierde pero anota dos goles de diferencia podría asegurar su pase a cuartos de final.

Sporting Cristal visitará por segunda ocasión Argentina en una copa internacional este 2021, ya que anteriormente lo hizo contra Racing Club por la Copa Libertadores, encuentro en el cual terminó perdiendo pese a disputar un buen partido.

Sporting Cristal vs Arsenal: alineaciones confirmadas

Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Mateo Carabajal, Gastón Suso, Emiliano Papa; Valentín Larralde, Leonel Picco, Juan Andrada, Nicolás Castro; Nicolás Mazzola y Lucas Albertengo.

Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Christofer Gonzales; Irven Ávila, Alejandro Hohberg y Marcos Riquelme.

¿A qué hora Sporting Cristal vs Arsenal por final de octavos de Copa Sudamericana?

Perú 5:15 p.m.

Colombia 5:15 p.m.

Ecuador 5:15 p.m.

Chile 6:15 p.m.

Paraguay 6:15 p.m.

Venezuela 6:15 p.m.

Bolivia 6:15 p.m.

Uruguay 7:15 p.m.

Argentina 7:15 p.m.

Brasil 7:15 p.m.

