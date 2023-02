The Best 2023 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE premiará los mejores futbolistas del año 2022 este lunes 27 de febrero a las 3:00 p.m. (hora peruana) en París, Francia. La transmisión estará a cargo de ESPN, Star Plus, DirecTV y diversas señales de televisión. Asimismo, el minuto a minuto de la ceremonia lo podrás encontrar en trome.pe

¿Quiénes son los nominados a los premios The Best 2023?

Mejor jugador: Karim Benzema (Real Madrid), Leo Messi (PSG) y Kylian Mbappé (PSG).

Karim Benzema (Real Madrid), Leo Messi (PSG) y Kylian Mbappé (PSG). Mejor jugadora: Alexia Putellas (Barcelona), Beth Med (Arsenal) y Alex Morgan (San Diego).

Alexia Putellas (Barcelona), Beth Med (Arsenal) y Alex Morgan (San Diego). Mejor entrenador: Lionel Scaloni (Argentina), Pep Guardiola (Manchester City) y Carlo Ancelotti (Real Madrid).

Lionel Scaloni (Argentina), Pep Guardiola (Manchester City) y Carlo Ancelotti (Real Madrid). Mejor entrenadora: Sonia Bompastor (Lyon), Pia Sundhage (Brasil) y Sarina Weigman (Inglaterra).

Sonia Bompastor (Lyon), Pia Sundhage (Brasil) y Sarina Weigman (Inglaterra). Mejor portero: Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), Yassine Bounou (Sevilla) y Thibaut Courtois (Real Madrid).

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa), Yassine Bounou (Sevilla) y Thibaut Courtois (Real Madrid). Mejor portera: Christiane Endler (Lyon), Ann-Katrin Berger (Alemania) o Mary Earps (Inglaterra).

Christiane Endler (Lyon), Ann-Katrin Berger (Alemania) o Mary Earps (Inglaterra). Mejor afición: Abdullah Alsulmi (Arabia Saudí), la hinchada de la selección argentina y la hinchada de la selección japonesa.

Abdullah Alsulmi (Arabia Saudí), la hinchada de la selección argentina y la hinchada de la selección japonesa. Mejor gol del año: Marcin Oleksy (Warta Poznan), Dimitri Payet (Olympique de Marsella) y Richarlison (Brasil).

¿Cuándo y dónde será la ceremonia de The Best 2023?

Los premios The Best 2023 se llevarán a cabo este lunes 27 de febrero a las 3:00 p.m. (hora peruana) en París, Francia.

¿A qué hora será The Best 2023?

Perú 3:00 pm.

Colombia 3:00 pm.

Ecuador 3:00 pm.

México 2:00 pm.

Bolivia 4:00 pm.

Venezuela 4:00 pm.

Argentina 5:00 pm.

Chile 5:00 pm.

España 9:00 pm.

USA (Miami, Nueva York) 3:00 pm.

USA (Los Ángeles) 12:00 m.

¿Dónde ver la transmisión de la ceremonia de The Best 2023?

La transmisión de los premios The Best 2023 será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus, DIRECTV, MEGA, GOL España, ViX y RTVE Play.

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, la ceremonia de The Best 2023?

En Perú, Argentina, Colombina, Ecuador, Uruguay y Chile pueden vivir toda la emoción de los premios The Best 2023 EN VIVO a través de las siguientes señales de DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas) EN VIVO a través de las siguientes señales de DirecTV:

¿Cómo ver Star Plus en vivo, la ceremonia de los premios The Best 2023?

Para ver Star Plus en Latinoamérica deberán contar con una suscripción al servicio de streaming. ¿Cuánto cuesta ello? Es importante tener en cuenta que los precios varían de acuerdo a cada país. Estos son los planes en algunos países de la región.

Perú: S/.37.90 al mes y S/.379.00 al año

México: 199 pesos mensuales y 1.999 anuales

Colombia: 31.900 pesos colombianos al mes y 319.900 al año

Chile: 8.500 pesos mensuales y 84.900 anuales

Argentina: 880 pesos al mes y 8.800 al año