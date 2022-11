Inicia la fiesta del fútbol. Ecuador y Qatar se enfrentarán este domingo 20 de noviembre en el estadio Al Khor, que se ubica en la ciudad de Jor, por la fecha 1 del Mundial de Catar 2022. La Tri espera sorprender al país anfitrión, donde comparten grupo con Holanda y Senegal, luego de clasificarse en el primer lugar de las eliminatoria sudamericanas por encima de selecciones como Perú, Chile y Colombia.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Ecuador vs. Qatar en vivo por el Mundial de Qatar 2022?

Ecuador vs. Qatar Grupo A del Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de noviembre de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Al Khor, Jor (Qatar) 3. ¿A qué hora juegan? 11:00 horas de Quito, Lima y Bogotá 4. ¿En qué canal transmiten? El Canal del Fútbol (ECDF), Teleamazonas y DirecTV Sports 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por diario Trome

¿Cómo llega Ecuador?

El último ensayo de los dirigidos Gustavo Alfaro previo a la Copa del Mundo terminó en empate sin goles ante Irak. El juego de práctica dejó un sabor positivo peso el resultado pero la lesión inesperada de Byron Castillo -hombre sancionado por la FIFA por el caso de nacionalidad- se sentirá en el cotejo contra los qatarís. Además, Ecuador quiere evitar un futuro castigo tras el incidente mencionado con las demás selecciones.

“Mi intención era que Byron esté con nosotros, él tenía que haber estado, yo quería que este y el plantel lo quería, pero son decisiones que uno las respeta”, dijo el técnico de la tricolor.

¿Cómo llega Qatar?

Qatar, por su parte, inició una gira internacional en torneos como la Copa América 2019 (fase de grupos), la Copa de Oro 2021 (semifinales) y la Copa Africana 2021 (semifinales). La experiencia ha sido muy positiva para los pupilos del estratega español Félix Sánchez Bas donde se midieron a países de la talla de Argentina, Estados Unidos y Egipto.

Con este antecedente, Qatar espera ser un hueso duro de roer para Ecuador y no sorprendería que consiga ganar con el apoyo de los hinchas locales que saldrán a alentar con todo desde el primer minuto.

Alineaciones probables de Ecuador vs. Qatar

Qatar : Saad Al Sheeb; Pedro Miguel Correia, Bassam Al Rawi, Tarek Salman, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Abdulaziz Hatem, Karim Boudaif, Mohammed Waad; Almoez Ali y Akram Afif.

: Saad Al Sheeb; Pedro Miguel Correia, Bassam Al Rawi, Tarek Salman, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Abdulaziz Hatem, Karim Boudaif, Mohammed Waad; Almoez Ali y Akram Afif. Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo; Ángel Mena, Michael Estrada y Enner Valencia.

¿En qué canal transmite y dónde ver Ecuador vs. Qatar?

La transmisión del partido Ecuador vs. Qatar estará a cargo de la señal de El Canal del Fútbol (ECDF), Teleamazonas y DirecTV Sports en territorio ecuatoriano, mientras que en los Estados Unidos deberás sintoniza la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock. Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports, Latina TV, TyC Sports, TV Pública, Teledoce y DirecTV Go. En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 5 y ViX.

España : GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play

: GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play México : Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere

: Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY Sports HD y ViX

: SKY Sports HD y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go

: DirecTV Sports, TiGo Sports y DirecTV Go Brasil : Globo y Sport TV

: Globo y Sport TV Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

El partido entre Ecuador vs. Qatar está pactado a iniciar a las 11:00 horas de la mañana en Quito, Ecuador. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

10:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

11:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

12:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

11:15 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

16:15 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN VIVO, Ecuador vs. Qatar?

Canales 214 SD y 745 HD de TVCABLE

Canales 3 SD y 777 HD de CNT

Canales 100 SD y 600 HD de Claro TV

Canales 655 SD y 1655 HD de DirecTV

¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) vía streaming?

www.elcanaldelfutbol.com (Web Site) y ECDF App en Android e iOS por $6

(Web Site) y ECDF App en Android e iOS por $6 YouTube ECDF por $6.99

NETLIFE pór $6

DirecTV Go Ecuador por $6

Movistar TV por $6

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Ecuador vs. Qatar?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Dónde juegan Ecuador vs. Qatar?

El Estadio Al Khor, ubicado en la ciudad de Jor en Qatar, acogerá el partido entre Ecuador y Qatar por la fecha 1 del grupo A de la Copa del Mundo de 2022. El recinto fue fundado en julio del 2012 y tiene una capacidad máxima para 40 mil espectadores.

Grupo A del Mundial de Qatar 2022

Grupo A Qatar Holanda Ecuador Senegal

El caso Byron Castillo en Ecuador.

El futbolista Byron Castillo nuevamente está en el ojo de la tormenta.

