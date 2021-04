Eden Hazard quien volvió con Real Madrid ante Chelsea, tras superar unas molestias físicas, se encuentra en el centro de la polémica por el rol que debió cumplir en el equipo de Zinedine Zidane durante la presente campaña.

Sin embargo, los constantes percances del ‘Duque’ en la ‘Casa blanca’ pueden tener otra explicación. Bajo la perspectiva de John Bico, quien fuera representante del delantero hasta el 2013, el asunto con el atacante pasa por las malas decisiones. Según el personaje mencionado, el belga eligió la peor circunstancia para unirse al conjunto de la capital. No solo eso, el agente aseguró que, de acuerdo con las características de Eden, Barcelona era un mejor destino.

De entrada, el empresario de futbolistas manifestó que Hazard debió esperar un tiempo para fichar por Real Madrid, sino viviría bajo la sombra de Cristiano Ronaldo, que se marchó a Juventus (2018). Aquí se debe realizar una aclaración, pues Bico se cruza con las fechas: cree que el delantero firmó por los Blancos apenas salió ‘CR7’, cuando la operación todavía se realizó un año después (2019).

Show Player

“Fue un error ir al Real Madrid en ese momento. Fue su elección, la hizo con el corazón, pero sin razonar. Debería haberse ido un año antes o después, pero nunca el año que se fue Ronaldo (en realidad Cristiano se fue en 2018). Llegar tras su marcha es como escalar el Himalaya con las manos desnudas. Hay que saber atreverse a decirle que no a Eden y, lamentablemente, algunos no se atreven. Le habría aconsejado que se fuera el año anterior o uno después, dejando el Chelsea por la puerta grande”, declaró.

“La gente no se da cuenta y se olvida de la dimensión atlética de este equipo. Tiene un juego con mucha exigencia física en cuanto a ritmo e intensidad, porque el nivel técnico del equipo se acerca al 10/10. Grandes talentos como James no se han adaptado. En ese sentido, Eden no es jugador para el Real Madrid, sino para el Barcelona”, añadió Bico en declaraciones brindadas al periódico belga La Dernière Heure.

“Es al Barça donde debería haber ido, donde el balón corre más que los jugadores, a diferencia del Madrid, donde el proyecto no va acorde a su fisionomía. Debería haberse quedado una temporada más en el Chelsea para salir por la puerta principal y, sobre todo, preparar su cuerpo para los cambios que se avecinaban. En el Barça se lo hubiera pasado genial, hubiera tenido más libertad en el campo, hubiera tenido el balón constantemente en los pies, se hubiera convertido en el mejor jugador del mundo”, cerró.

TE PUEDE INTERESAR