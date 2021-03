Va encontrando su mejor versión.Edison Flores quiere que esta sea su temporada en la MLS y para eso se prepara ‘Orejas participó en el segundo amistoso del DC United y dio la asistencia para uno de los tantos de su equipo ante el modesto Loudoun United.

Como en la anterior temporada, el volante fue el dueño de la pelota parada y sobre los 30 minutos del primer tiempo, ejecutó un tiro de esquina que fue conectado de cabeza por Fred Brillant quien puso el 2-0 para su equipo. El seleccionado no estuvo todo el encuentro en el partido y fue reemplazado por Adrien Pérez. Yordy Reyna también participó del encuentro y se mostró participativo en el ataque.

Para esta temporada que se inicia a mediados de abril, el DC United, no se reforzó como lo esperaban los aficionados, por el contrario se debilitaron. Al equipo se le fue Paul Arriola uno de sus mejores jugadores por lo que este año Edison Flores deberá ponerse el equipo al hombro para no repetir la campaña pasada que terminó con el cuadro entre los coleros de la conferencia.

Al frente del equipo estará el entrenador argentino Hernán Losada de sólo 38 años, que será el DT con menos edad del torneo. El técnico viene de realizar una gran campaña en el fútbol belga con el Beerschot al que tomó en segunda división y lo llevó a la máxima categoría del balompié de Bélgica.

El equipo hará su primera presentación oficial en la MLS 2021 el sábado 17 de abril a las 7:00 p.m. (hora peruana), cuando se mida con New York City, del peruano Alexander Callens. Antes, el cuadro de ‘orejas’ y Reyna afrontará tres duelos amistosos más para encontrar su mejor versión.

La palabra de ‘Orejas’

El volante se refirió al mal inicio de la selección en las eliminatorias para Qatar 2022 y reconoció que hay mucho por mejorar de cara a los próximos encuentros. Un punto de doce disputados es muy poca renta para un equipo que aspira a estar por segunda vez consecutiva en un mundial.

“En las primeras fechas no nos ha ido bien. No nos encontramos y eso refleja los puntos que tenemos. Vienen momentos más importantes que no podemos dejar pasar” señaló Flores. El volante también se refirió a lo que espera de este nuevo torneo con su equipo. " Me siento en un buen momento. He estado trabajando varios aspectos que dejé pasar el año pasado. Estoy motivado por lo que viene, tengo nuevo DT en el club y quiero impresionarlo” señaló ‘orejas’.