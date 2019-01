Emiliano Sala: "Quisiera encontrarlo vivo, pero se me están yendo las ilusiones", dice su padre | VIDEO

El padre del futbolista argentino Emiliano Sala , desaparecido en el Canal de la Mancha cuando viajaba en avión rumbo a Cardiff (Reino Unido) para incorporarse a su nuevo club, expresó su desesperación al no tener nueva información sobre lo que sucedió con su hijo.

"Sabía que iban a despedirlo en Nantes, pero no sabía con quien iba. Yo hablé con él, el domingo. De ahí no hablé más. Me sorprende todo. Quisiera encontrarlo vivo, pero se me están yendo las ilusiones", contó Horacio Sala, el padre del jugador, en comunicación con El Tres TV.

Horacio aseguró que se enteró de la noticia por la llamada telefónica de un amigo. El preocupado hombre trabaja con su camión en la ciudad de Rosario mientras espera conocer más detalles de lo ocurrido.

La esposa de Horacio y madre del jugador, Mercedes, aseguró al mismo medio que siguen "minuto a minuto" las posibles novedades y que lo único que saben por el momento es que "el avión está desaparecido y lo están buscando".

Emiliano Sala se había convertido a sus 28 años en el fichaje más caro en la historia del equipo galés, que había pagado 17 millones de euros al Nantes por su traspaso

El último mensaje de Emiliano Sala en Instagram fue una foto que colgó el lunes junto a jugadores de Nantes con las frases “La última”, “Ciao” y dos emoticones de corazones, a modo de despedida.





Aquí la entrevista completa: