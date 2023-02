Barcelona vs Manchester United en vivo se enfrentan en un electrizante duelo por los dieciseisavos de final de la Europa League. Los equipos de Xavi y Erik Ten Hag van por todo para sacar ventaja en el duelo de ida de la serie, en la llave más destacada de esta etapa y que muchos consideran como un partido de Champions League. Conoce qué canales transmitirán el cotejo a continuación.

Más información Dónde ver Barcelona vs Manchester United EN VIVO: Horario y canales del duelo por la Europa League

¿Cuándo, a qué hora y dónde juegan Barcelona vs Manchester United en vivo, en 16avos de Europa League?

El partido Barcelona vs Manchester United se disputará este jueves 16 de febrero en el Spotify Camp Nou, el cual tiene la capacidad de albergar a 99 354 espectadores. El cotejo tiene lugar por la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League su inicio está programado a partir de las 12:45 p.m. (hora peruana) y 6:45 p.m. (hora española).

¿A qué hora juegan Barcelona vs Manchester United en vivo en 16avos de Europa League?

México - 11:45 a.m.

Perú - 12:45 p.m.

Ecuador - 12:45 p.m.

Colombia - 12:45 p.m.

Bolivia - 1:45 p.m.

Venezuela - 1:45 p.m.

Argentina - 1:45 p.m.

Chile - 1:45 p.m.

Uruguay - 1:45 p.m.

Paraguay - 1:45 p.m.

Brasil - 1:45 p.m.

España - 6:45 p.m.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs Manchester United en vivo la Europa League?

Hay que recordar que los partidos de Europa League serán transmitidos en Sudamérica través de la señal ESPN y STAR Plus -a excepción de Brasil-. Así, en caso no te quieres perder el Barcelona vs Manchester United, revisa la guía de canales a continuación.

Argentina : Fox Sports 2 Argentina, Star+

: Fox Sports 2 Argentina, Star+ Bolivia : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ Brasil : HBO Max

: HBO Max Chile : ESPN2 Chile, Star+

: ESPN2 Chile, Star+ Colombia : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Ecuador : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ México : HBO Max

: HBO Max Paraguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Perú : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 España : Movistar Liga de Campeones, Movistar+

: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ Estados Unidos : VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás

: VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás Uruguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Venezuela: ESPN2, Star+

¿Cómo ver ESPN en vivo, el Barcelona vs Manchester United por la Europa League?

Si vives en Perú y quieres seguir en directo todos los pormenores del Barcelona vs Manchester United por los dieciseisavos de final de la Europa League, podrás haccerlo a través de la señal de ESPN. Conoce cómo sintonizarlo a continuación:

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Movistar TV (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Claro TV (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD)

Star Globalcom: canal 39.

¿Cómo ver Star Plus en vivo, el Barcelona vs Manchester United de Europa League?

Star Plus es una plataforma de streaming que cuenta con diferentes contenidos, tanto de entretenimiento como deportivos. Además, transmite eventos exclusivos para Latinoamérica. A continuación, revisa los precios que tiene su suscripción.

Paquete mensual solo de Star Plus: S/37.9

Paquete anual solo de Star Plus: S/379.90

Combo con Disney Plus: S/44.90

Barcelona vs Manchester United: alineaciones posibles

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; De Jong, Kessié, Gavi, Pedri; Raphinha y Lewandowski.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelöf, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford

VIDEO RECOMENDADO

El superclásico del fútbol peruano tendrá una nueva edición este domingo 19 de febrero en el Estadio Monumental. Mira todos los detalles del encuentro.