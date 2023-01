Manchester United vs Manchester City en vivo se enfrentan por una nueva edición del derbi del Manchester, el cual tendrá lugar por la jornada 20 de la Premier League. El equipo de Ten Hag y el de Guardiola miden fuerzas en contextos diferentes, pero en busca de una importante victoria que les permite obtener un envión anímico. A continuación te contamos los detalles de los canales de transmisión.

¿Cuándo, a qué hora y dónde juegan Manchester United vs Manchester City en vivo en derbi de Premier League?

El partido Manchester United vs Manchester City se disputará por la jornada 20 de la Premier League que tendrá lugar en el Old Trafford, con capacidad para más de 74,310 personas. El duelo tendrá lugar desde las 7:30 a.m. (hora peruana) y 9:30 a.m. (hora argentina).

¿A qué hora juegan Manchester United vs Manchester City en vivo, en derbi de Premier League?

México - 6:30 a.m.

Perú - 7:30 a.m.

Ecuador - 7:30 a.m.

Colombia - 7:30 a.m.

Bolivia - 8:30 a.m.

Venezuela - 8:30 a.m.

Argentina - 9:30 a.m.

Chile - 9:30 a.m.

Uruguay - 9:30 a.m.

Paraguay - 9:30 a.m.

Brasil - 9:30 a.m.

Portugal - 12:30 p.m.

España - 1:30 p.m.

Francia - 1:30 p.m.

¿En qué canales se transmite el Manchester United vs Manchester City en vivo en el mundo?

Perú: ESPN, Star Plus y ViX

Argentina: TNT Sports, Star Plus, ESPN y ViX

Bolivia: ESPN, Star Plus y ViX

Brasil: ESPN3

Chile: ESPN, Star Plus y ViX

Colombia: ESPN, Star Plus y ViX

Ecuador: ESPN, Star Plus y ViX

Paraguay: ESPN, Star Plus y ViX

Estados Unidos: VIX+, TyC Sports Internacional y Paramount+

Uruguay: ESPN, Star Plus y ViX

México: ViX y Fanatiz Mexico

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, el partido Manchester United vs Manchester City?

El partido Manchester United vs Manchester City podrá ser visto a través de la cadena ESPN, la cual lo llevará por medio de sus diferentes plataformas y operador de tu preferencia. Para sintonizarlo, mira estos diferentes canales:

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

canal 506 (SD), canal 741 (HD) ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

canal 65 (SD), canal 523 (HD) DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver Star Plus en vivo, para seguir el Manchester United vs. Manchester City?

Star Plus es una plataforma de streaming que cuenta con diferentes contenidos, tanto de entretenimiento como deportivos. Además, transmite eventos exclusivos para Latinoamérica. A continuación, revisa los precios que tiene su suscripción.

Paquete mensual solo de Star Plus: S/37.9

Paquete anual solo de Star Plus: S/379.90

Combo con Disney Plus: S/44.90

Manchester United vs. Manchester City: probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Shaw, Martínez, Varane, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Grealish, Haaland.

