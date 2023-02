Manchester United vs Newcastle en vivo se enfrentan por la gran final del EFL Cup. La definición del título pondrá cara a cara a ‘los diablos rojos’ y ‘urracas’, urgidos por ganar un título en sus vitrinas. A continuación te contamos qué canales se encargarán de la transmisión del encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester United vs Newcastle en vivo por final de EFL Cup?

El partido Manchester United vs Newcastle se disputará este domingo 26 de febrero en el Wembley Stadium, el cual cuenta con un aforo para albergar a 90 mil personas. El choque se disputará por la gran final del torneo EFL Cup y que se disputará desde las 11:30 a.m. (hora peruana)

¿A qué hora juegan Manchester United vs Newcastle en vivo por final de EFL Cup?

México - 10:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Chile - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Paraguay - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

Francia - 5:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el partido Manchester United vs Newcastle en final de EFL Cup?

Hay que recordar que la final de EFL Cup será transmitida en Sudamérica por medio de la cadena ESPN y a nivel de streaming por STAR Plus -a excepción de Brasil-. De esta manera, en caso no te quieras perder el Manchester United vs Newcastle, revisa la guía de canales a continuación.

Argentina : Fox Sports 2 Argentina, Star+

: Fox Sports 2 Argentina, Star+ Bolivia : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ Brasil : HBO Max

: HBO Max Chile : ESPN2 Chile, Star+

: ESPN2 Chile, Star+ Colombia : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Ecuador : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ México : HBO Max

: HBO Max Paraguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Perú : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 España : DAZN

: DAZN Estados Unidos : VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás

: VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás Uruguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Venezuela: ESPN2, Star+

¿Cómo ver ESPN en vivo, el Manchester United vs Newcastle por final de EFL Cup?

Si vives en Perú y quieres seguir en directo todos los pormenores del PSG vs Bayern Múnich por los octavos de final de Champions League, podrás haccerlo a través de la señal de ESPN. Conoce cómo sintonizarlo a continuación:

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Movistar TV (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Claro TV (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD)

Star Globalcom: canal 39.

Manchester United vs Newcastle: alineaciones confirmadas

Manchester United: Heaton; Shaw, Martínez, Varane, Wan-Bissaka; Fred, Casemiro, Weghorst; Antony, Fernandes, Rashford.

Newcastle: Karius; Burn, Botman, Schar, Trippier; Guimaraes, Joelinton, Longstaff; Saint-Maximin, Almirón, Isak.

VIDEO RECOMENDADO

Gago elogia a Paolo Guerrero tras marcar su primer gol con Racing: “Tiene una jerarquía increíble”