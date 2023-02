PSG vs Bayern Múnich EN VIVO se enfrentan por los octavos de final de la Champions League, en un vibrante encuentro que pondrá cara a cara a dos de los mejores equipos de la actualidad. De un lado, se encuentran los parisinos que viven un momento complicado, pero que buscarán sacar ventaja con Messi, Neymar y Mbappé. Del otro, los ‘bávaros’ apelarán a su solidez para dar la estocada en París. A continuación, te contamos qué canales transmiten el vibrante cotejo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde juegan PSG vs Bayern Múnich en vivo, en octavos de Champions League?

El partido PSG vs Bayern Múnich se desarrollará este martes 14 de febrero en el Estadio Parque de los Príncipes, el cual permite albergar a 48,583 personas. El encuentro se disputará por la ida de los octavos de final de Champions League e iniciará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora española).

¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Múnich en vivo por octavos de Champions League?

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

¿En qué canales se transmite el partido PSG vs Bayern Múnich en vivo en octavos de Champions League?

Hay que recordar que los partidos de Champions League serán transmitidos en Sudamérica través de la señal ESPN y STAR Plus -a excepción de Brasil-. Así, en caso no te quieres perder el PSG vs Bayern Múnich, revisa la guía de canales a continuación.

Argentina : Fox Sports 2 Argentina, Star+

: Fox Sports 2 Argentina, Star+ Bolivia : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ Brasil : HBO Max

: HBO Max Chile : ESPN2 Chile, Star+

: ESPN2 Chile, Star+ Colombia : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Ecuador : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ México : HBO Max

: HBO Max Paraguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Perú : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 España : Movistar Liga de Campeones, Movistar+

: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ Estados Unidos : VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás

: VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás Uruguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Venezuela: ESPN2, Star+

¿Cómo ver ESPN en vivo, el PSG vs Bayern Múnich por octavos de Champions League?

Si vives en Perú y quieres seguir en directo todos los pormenores del PSG vs Bayern Múnich por los octavos de final de Champions League, podrás haccerlo a través de la señal de ESPN. Conoce cómo sintonizarlo a continuación:

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Movistar TV (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Claro TV (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD)

Star Globalcom: canal 39.

¿Cómo ver Star Plus en vivo, el PSG vs Bayern Múnich por octavos de Champions League?

Star Plus es una plataforma de streaming que cuenta con diferentes contenidos, tanto de entretenimiento como deportivos. Además, transmite eventos exclusivos para Latinoamérica. A continuación, revisa los precios que tiene su suscripción.

Paquete mensual solo de Star Plus: S/37.9

Paquete anual solo de Star Plus: S/379.90

Combo con Disney Plus: S/44.90

PSG vs Bayern Múnich: alineaciones posibles

XI PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Danilo Pereira, Marco Verrati; Neymar, Kyllian Mbappé y Lionel Messi. DT: Christophe Galtier.

XI Bayern Münich: Yann Sommer; Joao Cancelo, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman; Thomas Muller. DT: Julian Nagelsmann.

