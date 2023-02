Real Madrid vs Liverpool en vivo se enfrentan por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, en un electrizante encuentro entre los últimos dos finales del certamen. De un lado están los vigentes campeones liderados por Karim Benzema y Vinícius Júnior, mientras que del otro se encuentra los ‘reds’ que buscan cobrarse venganza y lo harán comandados por Mohamed Salah y Darwin Núñez. Te contamos qué canales transmiten el encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Liverpool EN VIVO por octavos de Champions League?

El partido Real Madrid vs Liverpool está programado a disputarse este martes 21 de febrero en el Estadio Anfield de Liverpool, el cual tiene la capacidad para recibir a más 54,000 personas. El encuentro se desarrollará por la ida de los octavos de final en Champions League y está previsto de que inicie desde las 3 p.m. (hora peruana) y 9 p.m. (hora española).

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Liverpool en vivo los octavos de Champions League?

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

Inglaterra - 8:00 p.m.

Portugal - 8:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Francia - 9:00 p.m.

¿Dónde ver la transmisión del Real Madrid vs Liverpool en octavos de Champions League?

Hay que recordar que los octavos de final de Champions League serán transmitidos en Sudamérica través de la señal ESPN y a nivel de streaming por STAR Plus -a excepción de Brasil-. Así, en caso no te quieras perder el Liverpool vs Real Madrid, revisa la guía de canales a continuación.

Argentina : Fox Sports 2 Argentina, Star+

: Fox Sports 2 Argentina, Star+ Bolivia : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ Brasil : HBO Max

: HBO Max Chile : ESPN2 Chile, Star+

: ESPN2 Chile, Star+ Colombia : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Ecuador : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ México : HBO Max

: HBO Max Paraguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Perú : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 España : Movistar Liga de Campeones, Movistar+

: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ Estados Unidos : VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás

: VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás Uruguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Venezuela: ESPN2, Star+

¿Cómo ver ESPN en vivo, el Real Madrid vs Liverpool por octavos de Champions League?

Si vives en Perú y quieres seguir en directo todos los pormenores del Real Madrid vs Liverpool por los octavos de final de Champions League, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN. Conoce cómo sintonizarlo a continuación:

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Movistar TV (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Claro TV (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD)

Star Globalcom: canal 39.

¿Cómo ver Star Plus en vivo, el Real Madrid vs Liverpool por octavos de Champions League?

Star Plus es una plataforma de streaming que cuenta con diferentes contenidos, tanto de entretenimiento como deportivos. Además, transmite eventos exclusivos para Latinoamérica. A continuación, revisa los precios que tiene su suscripción.

Paquete mensual solo de Star Plus: S/37.9

Paquete anual solo de Star Plus: S/379.90

Combo con Disney Plus: S/44.90

¿Cómo ver M+ Liga de Campeones EN VIVO, Real Madrid vs Liverpool por Champions League?

M+ Liga de Campeones o Movistar+ Liga de Campeones es el canal de Movistar TV en el que se puede ver la Champions League y la Europa League en caso vivas en España. Para ello, deberás contar con una tarifa de Movistar fibra y móvil, las llamadas tarifas Fusión, que incluyen Internet + móvil + fijo + TV. Puedes hacer por medio de estas maneras:

Paquetes para ver la Champions en Movistar

Movistar Fusión Selección Champions League

Movistar Fusión Selección Plus Fútbol

Movistar Fusión Total

Movistar Fusión Total Plus

Real Madrid vs Liverpool: alineaciones posibles

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Modric, Valverde; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Modric, Valverde; Rodrygo, Vinicius y Benzema. Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gómez, Matip, Robertson; Henderson, Bajcetic, Keïta; Salah, Gakpo, Núñez.

VIDEO RECOMENDADO

Sergio Ibarra habla sobre el clásico peruano