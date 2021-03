Al borde de un ataque cardíaco parecía estar el entrenador de Almería, José Gomes, quien armó un verdadero escándalo sobre el final del partido que su equipo empató 1-1 con Leganés, luego que el Video Arbitraje (VAR) sancionara, como penal, una falta que el juez principal había cobrado a favor del equipo visitante que ganaba 1-0 en la Segunda División de España.

Con este penal el duelo terminaría empatado y la furia del entrenador José Gomes asustaría a hasta los propios directivos del club que buscaban controlarlo sin resultados. “Yo no puedo estar aquí partido tras partido, con toda mi paciencia y tranquilidad, como si no hubiera pasado nada. Estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club. ¡Nosotros merecemos respeto! Hay que respetar a esta gente que trabaja mucho”, gritó el DT.

El portugués levantaba el dedo y apuntaba amenazante a la cámara y no aplacaba su furia contra los jueces del Video Arbitraje. “El VAR es una herramienta espectacular, pero sólo si está bien utilizado. Si no hay una certeza al 100% de lo que ha pasado no puede intervenir. Cómo una falta a nuestro favor, termina en penal ¿Qué están haciendo con el fútbol?”, expresó iracundo.

DT de Almería explota contra el VAR (Video: LaLiga Smartbank)

El DT no soporta más fallas de VAR. “Hay muchas situaciones. Para el bien del fútbol hay que entender lo que le pasa sobre el campo. Esta jornada me ha tocado a mí, pero en otras le tocará a otro. ¡Pero siempre hay problemas! Si no hay seguridad, que dejen al árbitro pitar”, reclamó.

Los dirigentes de Almería trataban de calmarlo para evitar que sea sancionado. “Estoy caliente, pero tengo que hablar así. Esto es lo que están sintiendo todos los seguidores del Almería. Soy la cara del equipo y tengo que defenderlo. Esto no puede ser. No le estoy faltando el respeto a nadie”, expresó el portugués tercero en LaLiga SmartBank (57 puntos) a solo cuatro unidades de llegar a zona de ascenso a Primera División.

