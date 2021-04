A la edad en que muchos jóvenes todavía no saben que camino elegir, Erling Haaland brilla con luz propia y ya es millonario. El delantero del Borussia Dortmund tiene el mundo del fútbol a sus pies y por algo se convirtió en objeto de deseo del Real Madrid, Barcelona, PSG. Manchester City entre otros. El noruego que vive por y para el deporte y no se cansa de romper récords, tiene otras aficiones que aquí conocerás.

NO ES NORUEGO DE NACIMIENTO

El goleador nació en Inglaterra cuando su padre militaba en el Leeds United, uno de sus últimos clubes antes de retirarse. El atacante siempre tuvo claro que jugaría por la selección de Noruega a pesar que alguna vez le insinuaron para que juegue con los ingleses.

HIJO DE DEPORTISTAS

Su padre, Alf-Inge Haaland, fue un futbolista profesional que jugó como mediocampista defensivo y militó en la Premier con el Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City. Un tackle de de Roy Keane en abril de 2001 acabó con su carrera. Luego de la lesión a la rodilla, el volante sólo jugó dos partidos más y se retiró. Su madre por su parte, fue una atleta de élite y campeona de heptatlón en Noruega.

Padre de Erling jugó en la Premier League.









TIENE UN RECORD IMBATIBLE

Con sólo 5 años, el 22 de enero del 2006, Erling participó en una prueba de salto de longitud y alcanzó 1.63 metros. Su marca se mantiene hasta el día de hoy y difícilmente sea superada por un saltador de su edad.

PUDO JUGAR BALONMANO

Antes de inclinarse por el fútbol, el atacante probó con varias disciplinas como el atletismo, tenis y el esquí, pero la que más lo cautivó fue el balonmano. El entrenador de la selección noruega le vio condiciones, pero finalmente el pequeño Erling eligió el balompié, aunque el haber practicado otras disciplinas le sirvieron para desarrollar diferentes partes de su cuerpo y hoy con 1.94 metros de altura es veloz y coordinado.

HERMANO GOLEADOR

Astor, el hermano mayor del atacante del Borussia también fue futbolista, pero no llegó a jugar al primer nivel. Eso sí siempre que puede recuerda que fue él quien le enseño a hacer goles a Erling y este no lo niega.

Hermano del delantero también fue atacante y ahora lo acompaña siempre.





EL RAP, OTRO “HOBBY”

Aunque vive para el deporte, una faceta poco conocida de Haaland es que le encanta el rap. De hecho, a los quince años grabó un tema junto a sus amigos de toda la vida con su grupo llamado ‘Flow Kingz’. En YouTube se puede ver el vídeo de una canción que realizaron. Por el momento la música quedó de lado, pero la estrella no descarta retomar su afición más adelante.

ZLATAN SU ÍDOLO

Su referente tenía que ser un delantero como él y el noruego eligió a Zlatan Ibrahimovic. Siguió los pasos del sueco y prefirió ir de menos a más en el fútbol para tener continuidad.” La forma en que se volvió tan bueno, la forma en que juega. Él también es escandinavo, ¡así que alguien tiene que reemplazarlo!” expresó Haaland al referirse al jugador del Milán.

Atacante sueco es el referente del goleador(Foto: AFP)





RECHAZO OFERTAS

Haaland debutó como profesional a los 15 años en el Bryne FK de la segunda división noruega, donde también lo había hecho su padre. Luego de unos partidos, varios grandes de Europa quisieron contratarlo, pero decidió jugar para el Molde de primera noruega. Cuando ya se empezaba a hablar de él, la Juventus le quiso pagar mucho dinero por ficharlo, pero el goleador prefirió el Red Bull Salzburg. Luego volvió a desechar propuestas de clubes más importantes que le ofrecían millones ya apostó por el Borussia Dortmund que le aseguraba jugar que era lo que más quería.

Atacante prefirió al Salzburgo antes que a otros grandes de Europa. (Photo by David Geieregger/SEPA.Media /Getty Images)

SOLIDARIO

En diciembre del año pasado, jugó un partido de exhibición con el Rosseland, equipo donde se retiró su padre y donde jugaron de niños, él y su hermano Astor. El paquete, que incluía asistencia al partido, cena y una foto con autógrafo, costaba 10.000 coronas noruegas unos1.100 dólares. Se recaudó una buena cantidad de dinero.

SU PRIMER GOL COMO PROFESIONAL

EL 26 de abril del 2017 es una fecha que jamás olvidará Erling Haaland. Ese día el atacante hizo su como goleador con el Molde FK en un partido de la Copa noruega ante el Volda. Mejor no le pudieron salir las cosas al ariete porque su equipo ganó 3-2 y él empezó su romance con el gol

DEBUT A LO GRANDE

El delantero noruego llegó a la Bundesliga como el refuerzo estrella del mercado de invierno y no defraudó. Por el contrario, Erling marcó un récord. Ingresó a los 55 minutos cuando el Borussia Dortmund perdía de visita 3-1 con el FC Augsburg y anotó un hat-trick para hacerle ganar 3-5. En la historia de la competición, nunca antes nadie anotó tres goles saliendo desde el banco de suplentes y en tan sólo 23 minutos.

ASOMBRÓ AL MUNDO

Por si todavía no lo conocían en todo el mundo, el goleador hizo su presentación estelar en el Mundial Sub 20 del 2019. El delantero hizo 9 goles en el 12-0 de Noruega ante Honduras. Para variar, esas anotaciones le sirvieron para conseguir un nuevo récord: el de más goles anotados por un jugador en un partido. Su selección no pasó de ronda, pero el ariete salió como goleador del torneo.

Delantero anotó 9 goles a Honduras en mundial sub 20.

GOLEADOR PRECOZ

El atacante del Borussia Dortmund, necesitó de sólo 7 partidos en Champions League para anotar diez goles. Con estos registros, el noruego a los 19 años, superó a los números de Mbappé (15/10), Raúl (22/10), Messi (24/10) o Cristiano Ronaldo (37/10), figuras del fútbol mundial.

Delantero es imparable para las defensas.

CELEBRACIONES PARTICULARES

Una particularidad del crack es la forma como festeja sus goles. El atacante imita la postura de la meditación zen. Desde sus tiempos con el Salzburgo, Erling disfruta haciendo la posición de loto. Una sentada con las piernas cruzadas, con cada pie colocado por arriba del muslo opuesto. En el hinduismo y el budismo, se cree que esta mejora la respiración, y la estabilidad física y emocional de quienes la practican. El noruego afirma que eso “me hace sentir en calma y tener tranquilidad. Es por eso que celebro mis goles de esta manera”.

Goleador y su peculiar celebración.

LOCO POR LA CHAMPIONS

Si algo le encanta a la estrella, es escuchar el Himno de la Champions League. Mientras los chicos de su edad oyen rap o música electrónica u otros ritmos el noruego prefiere oir la música que suena en los partidos de la máxima competición europea de clubes. “Es mi canción favorita desde niño y escucharla en el estadio fue una locura”, lo dijo Haaland luego de anotarle al Genk.

Noruego es un apasionado por la Champions y goleador de esta edición (Foto: AFP)









UNA AFICIÓN DISTINTA

Ver a los futbolistas con los videojuegos, escuchando música o posteando en sus redes sociales en sus ratos libres es algo común. Sin embargo, el delantero es diferente al resto y en sus vacaciones dedica un tiempo a la agricultura. Erling tiene un tractor y un pequeño terreno donde siembra, cosecha junto a su padre.

Delantero se relaja con la agricultura y también conduce un tractor.

