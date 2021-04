Con la mecha apagada. Así está Erling Haaland que vive su peor momento de cara al gol. El delantero del Borussia Dortmund lleva ya siete encuentros en los que no anota y su sequía goleadora empieza a preocupar y en Europa ya se habla de una mini crisis del noruego que estaría cerca del FC Barcelona.

En el viejo continente, se comenta que la mala racha llegó justó cuando se empezó a hablar de un posible traspaso del atacante al Barcelona o incluso al Real Madrid que lo tiene en sus planes si no ficha de Mbappé. Al parecer, sentirse codiciado por dos grandes del fútbol mundial habrían descentrado al atacante de sólo 20 años.

El último tanto del noruego fue el 20 de marzo en el empate a dos tantos entre el Borussia Dortmund y el Colonia. Luego por Bundesliga el atacante no pudo batir la portería del Eintracht y el Stuttgart y lo mismo ocurrió en los tres encuentros con su selección ante los débiles seleccionados de Gibraltar, Turquía y Montenegro.

Atacante jugó recientemente tres partidos con su selección y tampoco anotó (Foto: AFP)

En Champions League, donde Haaland es el goleador de esta edición con diez tantos, el arco también siguió cerrado. En los dos encuentros ante el Manchester City de Pep Guardiola, el delantero no se hizo presente en el marcador, y lo que es más preocupante, en el último choque no remató una vez al arco y en la ida sólo pateó en una ocasión. Un bagaje muy pobre para un delantero llamado a marcar época.

Esta es la peor racha del noruego, la anterior fue cuando jugaba por el Salzburgo y estuvo seis jornadas sin convertir. En aquella ocasión, el goleador no anotó en tres partidos con la selección sub 21 de su país y lo mismo ocurrió en otros choques de liga.

Mañana cuando el Borussia Dortmund enfrente al Werder Bremen, el goleador tendrá una gran oportunidad de acabar su mala racha. Su equipo necesita de sus goles para ganar y volver a meterse en puestos de clasificación de Champions. No clasificar a la máxima competencia del fútbol mundial, podría desatar una crisis en el club y muy probablemente Haaland sería vendido.





Pero no todo es malo para el noruego, su entrenador salió a respaldarlo y confía en que pronto volverá a ser el delantero porque el se pelean los mejores clubes del mundo. “Siempre pensamos que Erling marca como quiere en todos los partidos. Pero es una persona y un jugador joven. Siempre hay momentos en los que no . Pero ese no es nuestro problema. Juega muy bien. Si miras el gol que marcamos ante el City tuvo un papel importante protegiendo el balón y corriendo los espacios” señaló Edin Terzic.





TE PUEDE INTERESAR