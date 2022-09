Ver ESPN ONLINE el clásico Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 18 de la Liga Profesional este domingo 11 de septiembre del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera.

‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ llegan al Superclásico en buen momento: siete encuentros seguidos sin derrotas. Por eso resultados, el conjunto de Hugo Ibarra y el de Marcelo Gallardo han sumado un total de 29 puntos cada uno, solo separados por la diferencia de gol. En ese contexto, el que caiga puede alejarse de la disputa por el título.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. River Plate en vivo por la Liga Profesional?

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

México – 3:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 10:00 p.m.

Boca, que le ganó 1-2 a Colón en Santa Fe, resolvió sus dudas para la alineación en las últimas horas. Así, el ‘Negro’ Ibarra dispone que Marcos Rojo relegue al peruano Carlos Zambrano en la zaga. También entra Juan Ramírez el medio sector para formar una línea de cuatro volantes. Arriba, Luca Langoni y Darío Benedetto compartirán roles ofensivos.

De su lado, River Plate, que se impuso 2-0 a Barracas Central, puede recuperar a Franco Armani, quien sufrió un pequeño desgarro. Entran a la oncena Enzo Pérez y Andrés Herrera por Bruno Zuculini (expulsado) y Elías Gómez, respectivamente. Hay dudas con respecto a Pablo Solari, con problemas físicos. En todo caso, Esequiel Barco le ganaría la pulseada.

Boca Juniors vs. River Plate: qué canales transmiten el partido

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. River Plate puedes seguirlo a través de TNT Sports y ESPN Premium.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, el Boca Juniors vs. River Plate?

Si vives en Perú y no te quieres perder el Boca Juniors vs River Plate en directo puedes hacerlo a través de la cadena ESPN. Para ver la transmisión, sintoniza estas señales.

Movistar 504 (SD) Canal (740)

DirecTV: Canal 621 (SD) Canal 1621 (HD)

Claro : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD)

StarGlobalcom: Canal 39

Best Cable: Canal 60

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. River Plate por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y River Plate deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. River Plate: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Santiago Simón o Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz; Pablo Solari o Esequiel Barco y Lucas Beltrán.