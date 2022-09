Boca vs. River en vivo se enfrentan este domingo 11 de septiembre en La Bombonera por la Jornada 18 de la Liga Profesional Argentina. Los ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ están igualados en puntaje en el campeonato, ambos con 29 unidades, por lo que será un duelo clave para que alguno pueda acercarse a los líderes Gimnasia y Atlético Tucumán, quienes marchan en la cima con 33 unidades. Boca viene de un importante triunfo como visitante 1-2 ante Colón, mientras que River venció en casa a Barracas Central por 2-0 el pasado domingo. Aquí te contamos todos los detalles del Superclásico.

¿A QUÉ HORA SE JUEGA EL BOCA VS. RIVER?

La edición 259 del Superclásico de Argentina entre Boca y River se jugará desde las 17:00 horas de Argentina. Aquí te traemos más horarios en el mundo para que puedas seguir la transmisión del partido.

Perú, Colombia, Ecuador y México: 15:00 horas.

Chile y Uruguay: 17:00 horas.

Centroamérica: 14:00 horas.

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 16:00 horas.

¿QUIÉN TRANSMITE POR TV EL BOCA VS. RIVER POR EL SUPERCLÁSICO?

Si quieres ver la transmisión del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate puedes seguirlo vía ESPN Premium y TNT Sports. Cabe destacar que la señal de TNT Sports es únicamente válida para el territorio argentino, mientras que en el resto de Latinoamérica puedes seguirlo por ESPN.

¿DÓNDE VER ONLINE EL PARTIDO BOCA VS. RIVER?

Si quieres ver online la transmisión del Boca vs. River puedes seguirlo online vía Star Plus que es la plataforma de streaming de ESPN y también vía TNT Sports Go, donde podrás seguir la transmisión de este canal de TV.

BOCA VS. RIVER: HISTORIAL DE PARTIDOS

El historial de enfrentamientos indica que se han disputado un total de 258 encuentros entre Boca Juniors y River Plate. Estos encuentros son contando la era del amateurismo, profesionalismo y otras copas. Boca Juniors tiene el historial a su favor con 90 victorias contra 84 de River y han empatado en otras 84 ocasiones.

En lo que respecta a La Bombonera como escenario principal del Superclásico se han jugado 102 encuentros, con un total de 46 triunfos para Boca, 21 de River y 35 empates.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BOCA VS. RIVER EN LA BOMBONERA

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Alan Varela, Pol Fernández, Martín Payero, Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto.

River: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Elías Gómez; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Santiago Simón o Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz; Pablo Solari o Esequiel Barco y Lucas Beltrán.