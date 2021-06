La imagen de Christian Eriksen cayendo al césped inconciente durante el Dinamarca vs. Finlandia por la Eurocopa 2021 paralizó al mundo entero. Se temió lo peor sobre su estado de salud; sin embargo, ya se encuentra estable. Se está recuperando de a pocos en el hospital e incluso se atrevió a mandar un mensaje a todos los aficionados que se preocuparon por su estado de salud.

Lo hizo a través del medio italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ en un mensaje en la portada del rotativo en el que agradece a los médicos su ayuda y al mundo del fútbol por su apoyo: “Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó”.

“Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mi. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó”, agregó el danés, que se sigue recuperando tras el susto del sábado.

“La mitad del planeta contactó con nosotros, todo el mundo se preocupó. Ahora sólo tiene que descansar. Con él están su mujer y sus padres. Seguirá en observación aún mañana (lunes), quizá también el martes”, explicó Martin Schoots su agente, citado este lunes en el periódico deportivo italiano.

“Nosotros hablamos (el domingo por la mañana). Él bromeó, estaba de buen humor, lo encontré bien. Todos queremos entender lo que le pasó, él también; los médicos hacen pruebas con profundidad, eso llevará tiempo”, estimó el agente.

“Estuvimos en contacto con él ayer (domingo), lo estamos hoy, y sus condiciones son similares a las de ayer, estables, buenas”, confirmó este lunes por la mañana un responsable de comunicación de la Federación danesa.

“Él sigue todavía en el hospital, y le harán exámenes a lo largo del día”, añadió en una conferencia de prensa desde Helsingor, al norte de Copenhague.

En la Gazzetta, su agente asegura haber visto a Eriksen “feliz, porque se dio cuenta de todo el amor que le rodea, de los mensajes que llegaron de todo el mundo”.