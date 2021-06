La Eurocopa 2021 empieza este viernes con partidos vibrantes que prometen emocionar a los fanáticos del fútbol. Turquía vs. Italia darán inicio a la competición en el histórico estadio Olímpico de Roma, en un año complejo para el deporte por la pandemia por coronavirus. La enfermedad no pudo detener la realización del evento con once sedes por todo el ‘Viejo Continente’. La Francia de Kylian Mbappé, último campeón del mundo, y Portugal , vigente defensor del título con Cristiano Ronaldo a la cabeza, son los grandes favoritos.

El próximo viernes 11, a partir de las 2:00 p.m. (horario peruano), el fútbol europeo pone en marcha su gran fiesta en cuanto a selecciones se refiere. 24 equipos en liza, 24 sueños y un solo ganador que se conocerá el 11 de julio en el mítico estadio londinense de Wembley, escenario, entre otros partidos, de las semifinales y la final.

51 partidos desde Bakú a Sevilla, separadas por más de 6.000 kilómetros, pasando por San Petersburgo, Budapest, Bucarest, Copenhague, Ámsterdam, Roma, Múnich, Glasgow y concluyendo en la capital inglesa, definirán al nuevo campeón europeo.

Y lo harán con público en las gradas, con estrictas medidas de seguridad y sanitarias para prevenir la pandemia, aunque el último estadio que verá llenos sus asientos será el Puskas Arena de Budapest. La obligación de que hubiera asistencia de público, provocó la salida del cartel del Aviva Stadium de Dublín y del nuevo San Mamés de Bilbao. Sus partidos fueron recolocados en San Petersburgo y Sevilla respectivamente.

Francia comparece como la gran favorita al título. La actual campeona mundial dispone de un conjunto compacto en todas sus líneas y se ha ‘reforzado’ con la vuelta del madridista Karim Benzema. Sin duda el aporte del jugador del Real Madrid potenciará aun más al seleccionado que dirige Didier Deschamps y tiene entre otras estrellas a Raphael Varane, Paul Pogba, N’golo Kanté, Antoine Griezmann, Kylian M’bappé y Ousmane Dembélé

Portugal por su parte, tiene como carta de presentación ser la vigente campeona. Además, esta edición servirá para que Cristiano Ronaldo, que se perdió la última final del torneo, se reivindique de una temporada irregular con la Juventus en lo que a títulos se refiere. CR7 terminó como goleador de su equipo, pero la Juventus perdió la liga y una vez más quedó eliminado de la Champions.

Fernando Santos, técnico de los lusos, dispone de una base con ilustres de los últimos tiempos y con jóvenes figuras como el central del Manchester City Ruben Dias, herido tras perder la Champions ante el Chelsea, y Joao Felix, la gran esperanza del Atlético de Madrid al que también le ha podido faltar algo de protagonismo en la consecución de La Liga.

Eurocopa 2021: partidos, horarios y canales

DÍA PARTIDO SEDE HORA (PERÚ) Canales 11/06 Turquía vs. Italia Roma 14:00 América TV / DirecTV Sports 12/06 Gales vs. Suiza Bakú 08:00 DirecTV Sports 12/06 Dinamarca vs. Finlandia Copenhague 11:00 DirecTV Sports 12/06 Bélgica vs. Rusia San Petersburgo 14:00 DirecTV Sports 13/06 Austria vs. Macedonia del Norte Bucarest 08:00 DirecTV Sports 13/06 Países Bajos vs. Ucrania Ámsterdam 11:00 DirecTV Sports 13/06 Inglaterra vs. Croacia Londres 14:00 DirecTV Sports 14/06 Escocia vs. República Checa Glasgow 08:00 DirecTV Sports 14/06 Polonia vs. Eslovaquia San Petersburgo 11:00 DirecTV Sports 14/06 España vs. Suecia Sevilla 14:00 DirecTV Sports 15/06 Hungría vs. Portugal Budapest 11:00 DirecTV Sports 15/06 Francia vs. Alemania Múnich 14:00 DirecTV Sports

