La fase de grupos de la Eurocopa 2021 está llegando a su fin, y con ello, la confirmación de los equipos que avanzarán a octavos de final. Tras la primera etapa, el defensa de Bélgica, Thomas Meunier, confesó que ver más “gratificante” ser campeón de este certamen que del Mundial.

“Ganar la Eurocopa es incluso más gratificante que ganar el Mundial, a la vista de los equipos y del nivel mostrado. Ganar la Eurocopa es como ser campeón del mundo. Los mejores equipos son europeos, los jugadores más grandes excepto Brasil, todo está en Europa”, dijo en una entrevista con el canal belga RTBF el zaguero del Borussia de Dortmund.

Thomas Meunier, que olvidó en su explicación al argentino Lionel Messi, considerado el mejor futbolista del mundo, formó parte de la selección de Bélgica que quedó tercera en Rusia de la mano de Roberto Martínez.

De cara al partido de octavos de final que los ‘Diablos Rojos’ disputarán el próximo domingo en Sevilla, con rival aún por decidirse, dijo que no le importa el rival y destacó que Bélgica genera “cierto miedo” en el resto de selecciones.

“¿A quién me quiero enfrentar en octavos de final? Independientemente, no me importa. Miramos nuestra tabla, analizamos cosas, pero el resto de equipos también tienen cierto miedo a enfrentarse a Bélgica. No tienes que pensar a quién te enfrentarás, solo tienes que estar presente cuando estés en el campo”, dijo.

Thomas Meunier subrayó que “hay emoción positiva” en el equipo belga a “sólo cuatro partidos” de que se conozca al campeón del torneo (octavos, cuartos, semifinales y final).

“El talento está ahí, por otro lado debemos estar metidos en el torneo de forma psicológica. Es en la cabeza donde tienes que regular toda esta emoción”, aseguró.

Con información de EFE.