Fue un señor gol. Manchester City enfrentó a Newcastle United por la jornada 36 por la Premier League. A mitad de semana conocimos que el cuadro de Pep Guardiola se coronó como campeón del torneo, luego de que Manchester United pierda y no pueda alcanzarlo en el primer lugar. Muchos señalaban que el partido ante las “Urracas” no tendría ningún tipo de emoción por ya tener el título asegurado; sin embargo, Ferran Torres se encargó que no sea así.

Los citadinos empataban 1-1 con el cuadro blanquinegro tras los tantos de Emil Krafth para los locales y Joao Cancelo para la visita. Luego que el portugués anotó, los celestes, decidieron ir por el segundo y, tan solo tres minutos después del gol de Cancelo, Ferran Torres sorprendió con un tremendo golazo.

El tiro libre ejecutado por İlkay Gündogan, llegó a la posición de Torres, quien decidió colocar la pierna para impactar el esférico con el taco. Sin darse cuenta, lo desvió y lo envió con dirección a la portería defendida por Dybravka para festejar el 2-1.

El gol rápidamente dio la vuelta al mundo por su espectacularidad. Muchos ya lo señalan como el gran favorito para el Premio Puskas, trofeo que es entregado por la FIFA al mejor tanto de la temporada.

MANCHESTER CITY, CLUB DE RÉCORDS

Manchester City, coronado este martes campeón de la Premier League por séptima vez en su historia, se ha asegurado el título antes del final de una temporada en la que establecido varios récords en el fútbol inglés.

🤯 ¿Acaba de marcar Ferran Torres el gol del año?



Ojo a la obra de arte del español 👇 https://t.co/FFU6EBoWot — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 14, 2021

Bajo el mando de Pep Guardiola y desde la campaña 2017/2018, el City ha ganado diez de los últimos quince trofeos ingleses importantes puestos en juego.

En 2021, el equipo estableció un nuevo récord en la Premier con la secuencia más larga de victorias desde el comienzo de un año natural, gracias a los 13 triunfos ligueros conseguidos entre el 3 de enero y el 2 de marzo.

Esa ha sido la pieza central de una buena racha de 21 victorias consecutivas en todas las competiciones entre diciembre y marzo, lo que hizo que el City estableciera otro nuevo récord en la máxima categoría del fútbol inglés.

