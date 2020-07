El jugador francés de la Fiorentina Franck Ribéry dejó entrever este lunes que podría dejar Italia, tras ser víctima de un robo en su casa.

VIDEOS DE TWITTER

Ribéry, de 37 años, publicó primero un video en Twitter en el que se veían algunos de sus objetos personales tirados por el suelo, aparentemente tras un robo.

“Al regreso de esta victoria contra el Parma”, señaló el internacional francés tras el partido ganado 2-1 por la Fiorentina. “Regresé a mi casa. Es ‘mi casa’ en Italia, país en el que decidí continuar mi carrera tras tantos buenos años en Múnich. Y esto es lo que descubrí”, añadió.

ME CHOCA SER VULNERABLE

“Mi mujer ha perdido algunos bolsos, algunas joyas, pero esto no es lo esencial. Lo que me choca es la impresión de estar en riesgo, de ser vulnerables, esto no lo acepto”, añadió.

“No corro detrás de los millones. Por el contrario, corro tras el balón porque es una pasión. Pero pasión o no, mi familia está antes de todo, y tomaremos las decisiones necesarias para estar bien” , añadió Ribéry.

Según los medios italianos, el jugador sufrió la pérdida de objetos de lujo en la mansión que tiene en la parte alta de Florencia.

QUÉ DIJO FIORENTINA SOBRE EL ROBO

“Siento mucho lo que le pasó esta noche a Franck Ribéry”, declaró en la web de la Fiorentina Rocco Commisso, presidente del club , que telefoneó al jugador.

"Son situaciones que, más allá del contratiempo económico, representan un verdadero traumatismo para los que lo sufren. Sobre todo cuando te encuentras sin la serenidad que cada uno de nosotros debe tener cuando deja en la casa a su familia", añadó Commisso.

“Haremos lo posible para que Franck recupere la tranquilidad necesaria y afrontaremos con él este mal momento. Estoy seguro que los florentinos también estarán al lado de Franck y le harán sentir su gran afecto y amor”, añadió el dirigente. (Fuente: AFP)