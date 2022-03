¿Cuáles son los partidos de hoy y dónde verlos por TV? Este miércoles finalizan los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League y serán Lille ante Chelsea y Juventus ante Villarreal los equipos que definan a los últimos dos clasificados para la ronda de los ocho mejores del torneo. Además, Luis Díaz jugará con el Liverpool ante Arsenal y habrán partidos atractivos en la Concachampions, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Mira aquí los resultados y revisa donde ver las transmisiones de fútbol en directo.

Champions League

Lille vs Chelsea - 15:00 - Star Plus

Juventus vs Villarreal - 15:00 - ESPN 2 y Star Plus

Premier League

Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur - 14:30 - Star Plus

Arsenal vs Liverpool - 15:15 - Star Plus

Bundesliga

Mainz 05 vs Borussia Dortmund - 11:30 - Star Plus

Concachampions

CF Montreal vs Cruz Azul - 19:00 - Star Plus

Pumas UNAM vs New England - 21:15 - Star Plus

Copa Sudamericana

River Plate vs Liverpool - 17:15 - DIRECTV

Sport Boys vs Ayacucho - 19:30 - DIRECTV

LDU Quito vs Mushuc Runa - 19:30 - DIRECTV

América de Cali vs Medellín - 19:30 - DIRECTV

Copa Libertadores

Estudiantes vs Everton - 17:15 - Star Plus y ESPN

Olimpia vs Fluminense - 19:30 - Star Plus y ESPN

Copa Argentina

Talleres Córdoba vs Club Atlético Güemes - 18:00 - TyC Sports

Sudamericano U-17 Femenino

Chile vs Colombia - 14:00 - DIRECTV

Paraguay vs Brasil - 16:30 - DIRECTV

MÁS DEPORTES EN TROME