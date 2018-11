Gabriel Batistuta respalda a Mauro Icardi y lanzó esta fría y dura frase en contra de Gonzalo Higuaín

Gabriel Batistuta es palabra autorizada en Argentina al momento de hablar de la 'Albiceleste' y su zona de ataque, por ello llamó la atención que le diera su respaldo a Mauro Icardi y dijera que a Gonzalo Higuaín "se le pasó la hora"

"Icardi me parece un buen jugador y me parece que está bueno que haya hecho un gol, que hace rato que no había hecho goles", comenzó diciendo el 'Batigol', en referencia al tanto que hizo el delantero del Inter de Milán en el segundo duelo amistoso contra México, que fue el primero de su historial con la 'Albiceleste'.

"Argentina está bien ahí. Hasta el Mundial lo tenía a Higuaín, que para mí merecía jugar por la experiencia y porque no era menos que Icardi. Ahora se le pasó la hora y le toca a Icardi, que me parece que estamos bien ahí. Me gustó que haya hecho el gol, es una liberación", agregó Batistuta al programa "Perros de la Calle" de Radio Metro, en Argentina.

Gabriel Batistuta, quien jugó los mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón de 2002 con la Selección Argentina, cerró el tema Icardi con esta frase: "Lo escuché y me parece que tiene ganas. Que le vaya bien está bueno".

Mauro icardi anota su primer gol con la selección argentina

