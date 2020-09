Zinedine Zidane no quería más a Gareth Bale en el Real Madrid. Desde inicios de la temporada 2019/20. el cuadro blanco le buscó equipo al galés. Este sábado, lo consiguió. Volverá a ser futbolista del Tottenham.

El galés vestirá los colores de los ‘Spurs’ hasta mediados del 2021 a modo de préstamo. Vuelve al club que dejó en el 2013 por firmar por los blancos.

A través de un video en redes sociales, Tottenham presentó a Bale mostrando imágenes de su primera etapa en el club, además de su tradicional jersey con el dorsal 9, para luego ampliar la toma con el jugador portando el uniforme. "Bale is Back' escriben.

Con Real Madrid, Bale ganó cuatro Champions League, siendo pieza clave en uno de los equipo más importantes de la historia del club.

Bale deja el Santiago Bernabéu tras haber disputado 251 partidos y haber marcado 105 goles.

𝗚 𝗔 𝗥 𝗘 𝗧 𝗛 𝗕 𝗔 𝗟 𝗘 🤍#VamosSpurs ⚪️ #BaleisBack pic.twitter.com/sVh2V0jKdB — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) September 19, 2020

Zidane habló de Bale

“No me molesta que digan que se marcha por mi culpa porque no es así, el tema es más complicado. Lo que te puedo decir es que no hemos tenido problemas el uno con el otro. Nadie va a quitarle lo que ha hecho en el Real Madrid. No hemos tenido problemas, eso no ha pasado. Le deseo lo mejor”, aseguró el técnico del Madrid.

“Ahora hay negociaciones. Yo sé lo que ha hecho Gareth en este equipo. Al final, estás cosas pueden pasar. Lo único que puedo decir es que no está firmado. Lo que ha hecho nadie lo va a discutir. Si ahora hay un cambio para él, solo desearle lo mejor”, agregó siendo muy prudente con la posibilidad de que la lesión de Bale evite cerrar el acuerdo con los ingleses.